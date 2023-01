Razkrivamo ekskluzivno modno sodelovanje Nama X Snyr by Susnyara

Modna sodelovanja med različnimi blagovnimi znamki v svetu niso več novost. Ko je H & M leta 2004 prvič združil moči z ikoničnim modnim oblikovalcem Karlom Lagerfeldom, je bila kolekcija na določenih trgih razprodana v minutah. Danes so tovrstna sodelovanja med modnimi navdušenci tako priljubljena, da smo v letu 2022 zabeležili rekordno število partnerskih povezovanj. Med najbolj odmevne gotovo sodijo sodelovanje med Adidasom in Prado, Balmain x Barbie, moči so združili tudi Versace in Fendi, Louis Vuitton in Nike, Adidas in Gucci ...

Izjemno uspešna pa so tudi sodelovanja med modnimi trgovinami oziroma blagovnicami in modnimi hišami. Takšna sodelovanja kupcem največkrat ponujajo ekskluzivne modne izdelke, ki jih oblikovalci izdelajo izključno za omenjene trgovine, posebej oblikovane izložbe, oziroma so določeni modni kosi v omejenih bravah najprej na voljo le pri njih. Če omenimo samo najbolj odmevne Harods x Tiffany & Co., Walmart X Brandon Maxwell, Target X Lilly Pulitzer, Harrods x Burberry ...

To leto so na temo modnih in trajnostnih sodelovanj naredili korak dlje tudi v Nami in k sodelovanju povabili oblikovalko Nino Susnyaro in blagovno znamko SNYR by Susnyara, ki deluje pod okriljem Nine Šušnjara in Lucije Gubenšek. Nastala je trajnostna vrečka Nama X Susnyara, ki jo na eni strani krasi prepoznavni znak znamke SNYR by Susnyara, na drugi pa je prišitek s skupnim sporočilom. Tako so v Nami poleg želje slediti svetovnemu trendu modnih sodelovanj udejanjili tudi osnovno idejo, svojo odgovornost in skrb za okolje, saj bodo s trajnostno vrečko, začeli spreminjati odnos potrošnikov do vrečk za enkratno uporabo. Verjamemo, da boste navdušeni nad novim konceptom vrečke za večkratno uporabo, ki ima ob vsem še pristen modni pečat slovenske modne ustvarjalke in je narejena v Sloveniji.