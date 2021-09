Razkrivamo fotografije: Janša in Marčič se nista srečevala samo naključno

Jahta Brioni44, ki je predstavljala še en podjetniški podvig Andreja Marčiča so leta 2010 splavili v portoroški marini ob spremstvu takratnega premierja Boruta Pahorja . A kot zasebnik je Marčič od leta 2003 zaslužil več kot 100 milijonov evrov javnega denarja. Na račun njegovega Marand inženiringa se je prelilo največ denarja z onkološkega inštituta, več kot 17 milijonov, z ministrstva za zdravje več kot 11, z obrambnega ministrstva več kot sedem. Med letoma 2007 in 2014 je bil v podjetju tudi zaposlen Žan Janša , sin Janeza Janše . Gre torej za obdobje tako prve kot druge Janševe vlade.

Glede na te fotografije smo Marčiča vprašali ali se je poleg Mavricija še kdaj srečal z Janezom Janšo. Če se je, ali so bila taka srečanja prav tako naključna? Sta kdaj skupaj dopustovala in če da ali je Janša dopustoval na Marčičeve stroške? Odgovor: "Gospod Andrej Marčič je podjetnik zasebnik in ni ne relativna in ne absolutna javna osebnost. V povezavi z vašimi vprašanji je že podal obširno izjavo v pismu poslanem Komisiji za nadzor javnih financ državnega zbora. V življenju se je srečeval s številnimi politiki. Nikoli v tem času ni nobenemu politiku plačal dopusta ali česar koli drugega. Dobili smo torej odgovor na le eno vprašanje, na tisto ali ali se je poleg mavricija še kdaj zasebno družil z janšo, pa ne."

Res, da je bil Janša v času teh fotografij v opozicijski poslanski klopi, a z vplivnežema, ki sta zaslužila milijone na račun javnega zdravstva, se ni družil prvič. Da so na eksotičnem Mavriciju v modernem petzvezdičnem letovišču najmanj dvakrat skupaj igrali golf, kot so razkrili na portalu Necenzurirano - vsaj decembra 2015 in sodeč po tej fotografiji že leta 2003 - je menda naključje. Vsaj tako je avgusta letos specifičen primer poslancem komisije za nadzor javnih financ pisno pojasnil Marčič, ki je v pismu komisiji zapisal, da je Janšo prvič in povsem po naključju srečal leta 2003. Bilo je prav na golf turnirju na Mavriciju, ki ga zaradi ugodne zimske klime relativno pogosto obiskuje.

Septembra 2019 Marand Inženiring zapre svoja vrata, na isti dan se kot družbenik Marčič pojavi z dvema novima podjetjema: Integralis in Marand. Podjetje Marand plus je bilo v register Ajpes vpisano junija tega leta. Integralis je bil ustanovljen skupaj Jakličem, od več kot osmih milijonov evrov javnega denarja pa je največ prišlo z ministrstva za javno upravo in generalnega sekretariata Janševe vlade konec leta, takrat še pod vodstvom Boža Predaliča . Predalič jeseni objavi razpisa, ki v proračunu, že potrjenem v parlamentu, nista bila planirana, še več - kdor za razpis ni vedel vnaprej, je imel za pripravo na voljo le 48 ur, so razkrili na portalu Necenzurirano .

kdo je torej plačal račun avgusta 2016? In kdo leta 2003 in 2015 na Mavriciju? Podobno je predsednika vlade že spraševala komisija za preprečevanje korupcije. takratnega šefa Gorana Klemenčiča je zanimalo poročno potovanje na Mavricij novembra 2009 in še eno pred tem - konec leta 2008. Janez Janša je na zagovoru na KPK povedal, da je šlo za lasten aranžma preko agencije, ki je stal okrog 2500 evrov na osebo. Janša je povedal, da je stroške poravnal iz svojega računa. Ko mu je Klemenčič dejal, da na mastercardu niso zaznali računov, je Janša odgovoril, da je šlo za skupen aranžma golf družbe. "Zbirali smo skupaj in ne vem točno, kako je to šlo, ampak sem poravnal."

Očitno pa se predsednik vlade Janez Janša z lobistom Božom Dimnikom ni družil samo na jahti leta 2016, ampak, kot kažejo fotografije, ki smo jih dobili, tudi v prijetnem domačem vzdušju. Podjetja Dimnikove hčerke Diane pa so eni največjih dobaviteljev v zdravstvu. Doslej so s prodajo medicinskega materiala in opreme državi zaslužila več kot 200 milijonov evrov in morda je tudi to druženje razlog, da tudi po tem, ko je vlado prevzel Janez Janša, na ministrstvu za zdravje, ki ga je po odstopu Tomaža Gantarja nekaj časa vodil tudi sam, ni bilo navdušenja, da se sistem nabav v javnem zdravstvu uredi tako, da bi bil, kot so predlagali zdravniki, cenejši za državo in davkoplačevalce.

Za prenovo podatkovnega centra in nadgradnjo varnostnega arhiviranja je Marčič v Integralis - kot edini prijavljen - v času Janševe vlade prejel dobrih milijon tristo evrov. Na naša vprašanja ali zasebno pozna Andreja Marčiča, ali se z njim in njegovo družino zasebno druži ali se je družil v preteklosti ali je kdaj z Marčičem skupaj dopustoval - nam Janez Janša danes ni odgovoril.

januar 2017 se je Dimnik zabaval v domačem vzdušju skupaj z Janezom Janšo, takrat opozicijskim poslancem. Zanimivo, saj je na naše vprašanje, ali se je v preteklosti, poleg Mavricija, še kdaj zasebno družili z Janšom danes odgovoril, da večkrat pri igranju golfa, da se pa nikdar nista pogovarjala o kakršnemkoli poslovnem projektu ali poslu. Sledil je tudi telefonski pogovor v katerem nam je Dimnik zatrdil, da se je z Janšo srečeval na golfu in samo na golfu. Zanimivo pa je, da je 14.9.2020 Dimnik izjavil, da se vse stvari rešuje na golfu, visoko v hribih ali pa na tenisu.

Vplivni lobist ve, kaj govori. Njegova hči Diana Dimnik je del šestih podjetij, ki se ukvarjajo z medicinsko opremo, njenim razvojem, samo medicino in celo nepremičninami. Kot nadzornica in družbenica stoji za podjetjem Medias International, ki je od leta 2003 do danes s prodajo medicinskega materiala v javnem sektorju zaslužilo več kot 206 milijonov evrov. Največ, dobrih 56 milijonov, se je steklo iz računa naše največje bolnišnice, več kot 30 milijonov iz onkološkega inštituta, UKC Maribor pa je podjetju odštel več kot 24 milijonov evrov.

Kot rečeno sta fotografiji nastali januarja 2017. Isti mesec, ko so v Janševi SDS na spletni strani obljubili, da bodo člani in članice odbora za zdravstvo na seji obravnavali dve priporočili, ki so ju v proceduro vložili v poslanski skupini SDS, in sicer glede poslovanja javnih zdravstvenih zavodov in korupcije v zdravstvu. "V poslanski skupini SDS menimo tudi, da je neurejeno financiranje in spremljanje nabave medicinske opreme eden glavnih razlogov za vedno večje širjenje korupcije v zdravstvu," so takrat opozarjali.

Leta 2016, le nekaj mesecv za tem, ko so Janez Janša, podjetnik Andrej Marčič in lobist Božo Dimnik skupaj igrali golf na Mavriciju decembra 2015 - in le nekaj mesecv pred tem, ko so se skupaj družili avgusta 2016 na jahti, je poslanka SDS Jelka Godec predstavila zahtevo za sklic izredne seje, na kateri bi razpravljali o priporočilih glede sistemske korupcije v zdravstvu. "Zakaj ta seja? Povedati moram, da je SDS že lani konec leta sklicala sejo odbora za zdravstvo na temo sistemske korupcije v zdravstvu, kjer se je že takrat ugotavljalo, da obstajajo lobiji, ki siromašijo naše slovensko zdravstvo."

Da bi to preprečili so se lani, v času Janševe vlade, tudi zdravniki gibanja zdravstvo.si vključili v delovno skupino ministrstva za zdravje. Cilj je bil, da se spremeni postopke javnega naročanja. Interventni kardiolog dr. Blaž Mrevlje opozarja, da "zdravstvo ni levo ni desno, da se tukaj pleni v največjem obsegu je po 30 letih tranzicije nedopustno". Povedano drugače, predlagali so postavitev referenčne cene za vsak medicinski material. "Bistvo je to, da država s tem aktivno išče tuje dobavitelje, da se konča balkanska monopolistična zgodba," pove Mrevlje. "Ko smo oddali prvi predlog na papirju, drugo in tretjo verzijo, so nas vozili žejne čez vodo s kontra predlogi. Postalo jasno, da tako ne bi prišlo do resnih sprememb."

Zato je skupino pet zdravnikov zapustilo. "Ne želimo nositi soodgovornosti za izdelek, ki bo ohranjal sedanje stanje, ki je seveda škodljivo in bolnikom praktično neposredno krade njihov denar. Korupcija da ali ne, dejstvo je, da je Božo Dimnik zasebno druženje z Janezom Janšo izven golf igrišča zanikal," je povedal predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana Marko Noč.

Brecelj: V zdravstvu ni levih in desnih, ampak je samo biznis

Gost v oddaji 24UR ZVEČER je bil Erik Brecelj, ki je že pred leti kot eden od prvih zdravnikov opozoril na korupcijo v slovenskem zdravstvu. Spomnil je na poslovanje Onkološkega inštituta s podjetjem Marand. "Onkološki inštitut je plačeval milijone evrov Marandu, ki je za nas zgradil informacijsko bazo. Ko so sledile pritožbe in prošnje, naj Marand zaključi svoje delo, za kar je bil tudi plačan, je sledil molk, popolna ignoranca. Očitno si to lahko privoščijo," je dejal Brecelj.

Nato so ustanovili skupino zdravnikov, ki je skušala s podjetjem sodelovati, a ker tega ni bilo, denar pa je še vedno ’kapljal’ v podjetje, so zdravniki iz skupine izstopili. "Nato je v stiski prejšnje vodstvo najelo zunanjega sodelavca, informatika. Onkološki inštitut je pri tem storil napako, saj ni objavil javnega razpisa, je pa zunanji strokovnjak odkril številne nepravilnosti Maranda. Začuda je sledil napad stranke SDS in časopisa Dnevnik. Napadli so onkološki inštitut, zunanjega izvajalca, očitali napako, ker ni bilo razpisa, kar je bilo res. A niti malo jih niso zanimale nepravilnosti, ki jih je odkril zunanji sodelavec," je še pojasnil.

"Ne mislite, da na tej jahti gostujejo samo desni politiki. Tam gostujejo tudi levi politiki. V zdravstvu ni levih in desnih, ampak je samo biznis," je še povedal Brecelj. Dodal je še, da nobena vlada do zdaj ni želela urediti razmer v zdravstvu, saj se jim, kot ocenjuje sam, to ne izplača.