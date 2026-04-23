Razkrivamo glasbene talente, ki se bodo letos potegovali za nastop na 61. festivalu Laško Pivo in cvetje!

Ljubljana, 23. 04. 2026 00.15 pred 6 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
AMBASADOR Dejan Dogaja

Festival Laško Pivo in cvetje letos vstopa v novo desetletje, ob tem pa bodo na oder tega legendarnega festivala prvič stopila tudi nova, še neuveljavljena glasbena imena. Ta bodo imela priložnost nastopiti na istem odru, na katerem že desetletja stojijo največja imena slovenske in regionalne glasbene scene. V okviru projekta Laško glasbeni poligon je bilo včeraj izbranih šestnajst izvajalcev, ki se bodo v prihodnjih mesecih potegovali za nastop na velikem festivalskem odru. Kandidate je izbrala komisija v štirih glasbenih kategorijah: narodnozabavni, aktualnozabavni, pop in rock, v sodelovanju z medijskimi partnerji Radio 1, Aktual in Veseljak.

Čeprav projekt letos poteka prvič, je odziv presegel pričakovanja. "Prijav je bilo res veliko in odločitev sploh ni bila enostavna. Iskali smo tiste glasbenike, ki imajo nekaj več, vendar še niso dobili svoje priložnosti, da zažarijo. V Sloveniji je ogromno mladih, kakovostnih glasbenikov, kar potrjuje tudi izjemen odziv na projekt, in prav zato je pomembno, da jim odpremo prostor, kjer jih lahko sliši in vidi celotna Slovenija," poudarja ambasador projekta Laško glasbeni poligon, Dejan Dogaja.

Za nastop na 61. festivalu Laško Pivo in cvetje se bodo borili Cherry Flavoured, Jacksoni, Paul Grem, Mint, Hmeljbojsi, Vipavski kvintet, Ansambel Vrabci, Dedka na svobodi, duet Dvojčici in Samanta Kunšt, Gino Marino, Mario Veliki, Yan Baray, Patrik Prelec, Dunja Vrhovnik ter Kikifly. Izbrane kandidate v nadaljevanju čakajo različni glasbeni izzivi, nastopi ter mentorska in medijska podpora, ki jim bo omogočila dodatno prepoznavnost in stik s širšo publiko. Nastopili bodo tudi na dogodkih Gremo v hribe oziroma na festivalu Gora rocka.

Najboljših osem bo julija nastopilo v Laškem ob boku izvajalcem, kot so Vlado Kreslin, MI2, New Game Over, Šank Rock, Helena Blagne, Vili Resnik in številni drugi. Med njimi bo tudi skupina Parni Valjak, ki se po enajstih letih vrača na festival Pivo in cvetje Laško. Obiskovalci lahko pričakujejo večer največjih uspešnic in nostalgije, tudi ob hitih, kot so Moja je pjesma lagana, Sve još miriše na nju in Lutka za bal, ter vpogled v novo obdobje skupine. Organizatorji ob tem napovedujejo, da bodo v prihodnjih tednih razkrili še eno odmevno glasbeno presenečenje.

Vstopite z nami v novo desetletje festivala Laško Pivo in cvetje!


Naročnik oglasne vsebine je Laško.

glasbeni talenti pivo in cvetje 61. festival Laško Pivo in cvetje
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Ljubezen na prvi ples
