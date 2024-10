Razkrivamo: Izvajalec del najavil za 2,3 milijona evrov stroškov

OGLAS

Dokument Družbe za razvoj infrastrukture (DRI) dokazuje, da je zaradi 13-mesečne zamude pri širitvi mariborske onkologije, ker ministrstvo za zdravje ni pravočasno odkupilo stanovanj na Masarykovi, izvajalec del GH Holding najavil za 2,3 milijona evrov stroškov. Dokument razkriva, da so na to problematiko investitorja – torej Urad za investicije v zdravstvu, ki ga vodi Tomaž Pliberšek – opozarjali celo v GH Holdingu in že oktobra lani zahtevali, naj rešijo težave s stanovalci, ker bodo sicer nastajali dodatni stroški. Zdaj pa naj bi po naših neuradnih informacijah izvajalec poslal zahtevek v višini 700.000 evrov, kolikor je imel stroškov z vzdrževanjem gradbišča, ko so dela stala.

2.363.000 evrov je znesek, ki ga lahko, glede na ugotovitve državne družbe za infrastrukturo v dopisu z dne 18. septembra, ki smo ga neuradno pridobili, od države zahteva izvajalec, torej GH Holding, zaradi 13-mesečne zamude pri gradnji onkološkega oddelka UKC Maribor. Do te je, spomnimo, prišlo zaradi pritožbe stanovalcev Masarykove na izdano gradbeno dovoljenje, ker ministrstvo za zdravje z njimi ni doseglo dogovora glede odkupa stanovanj. Pred desetimi dnevi je Pliberšek, ki nad izgradnjo bdi, zatrjeval, da "država ne more kupovati nekih objektov na zalogo". A da gre za najbolj kritično točko, DRI zapisuje v dopisu: "To problematiko smo izpostavili z večimi dopisi in urgencami, prav tako smo to problematiko redno izpostavljali na koordinacijskih sestankih, kot tudi ob vseh ostalih neformalnih prilikah in predstavitvah projekta investitorju." "Dokler ni bilo pritožbe, bi mi težko kar nekaj kupili na zalogo, država ne more kar nečesa kupiti na zalogo," je vztrajal Pliberšek. Toda iz še enega dopisa, ki smo ga pridobili, je jasno, da sta bila Pliberšek in njegov Urad za investicije glede nujnosti soglasja s stanovalci obveščena že 16. oktobra lani. Na to jih je namreč opozoril celo izvajalec – torej GH Holding sam: da lahko zaradi pritožbe stanovalcev pride do zamud, s čimer bodo GH holdingu nastali neizogibni dodatni stroški, plačati pa jih bo moral investitor, torej ministrstvo za zdravje Valentine Prevolnik Rupel.

Gradbišče na onkologiji Maribor FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ministrstvo je bilo, še zapisujejo, seznanjeno z dejstvom, da bo za izvedbo planirane operacije potrebovalo tudi soglasja stanovalcev Masarykove. Najkasneje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za fazo 1 pa so se seznanili z dejstvom, da stanovalci tega soglasja niso pripravljeni dati brez kakršnihkoli aktivnosti na strani ministrstva za zdravje, so opozarjali v HG Holdingu. In še: "Glede na to, da investitor, torej ministrstvo za zdravje, s stanovalci ni doseglo nobenega končnega dogovora in tudi ni realiziralo napovedanih odkupov objektov, pričakujemo, da tokrat njihovo soglasje za izdajo gradbenega dovoljenja ne bo podano. V tem primeru to močno vplivalo na našo zmožnost izpolnjevati pogodbene obveznosti, zaradi česar ministrstvo za zdravje pozivamo, da nemudoma, nujno pa še pred 25. oktobrom zagotovi, da stanovalci Masarykove ne bodo povzročali težav pri izdaji gradbenega dovoljenja za fazo 2," je GH Holding lani pozival v dopisu.

Gradnja nove onkologije Maribor FOTO: Luka Kotnik icon-expand

No, stanovalci so ponudbe za odkup stanovanj s strani urada dobili devet mesecev po tem dopisu z jasnimi opozorili, ko so pritožbe že vložili in je zamuda že nastala. Na vprašanje, ali je Pliberšek naredil dovolj, je ministrica Prevolnik Ruplova prejšnji teden odgovarjala: "Mene osebno na pogajanjih ni bilo, tako da jaz vam ne morem točno povedati, kako so potekala. Zagotovo pa se je gospod Pliberšek, torej direktor Urada za investicije, potrudil po svojih najboljših močeh, da bi ta sporazum o cenah in odkupih dosegel."

A stanovanja še vedno niso odkupljena, je pa po ocenah DRI narejenih za 2.363.000 tisoč nastalih stroškov zaradi zamud. Ob tem v oči bode podatek, da odkupna vrednost vseh nepremičnin na Masarykovi po cenitvi iz lanskega avgusta znaša 2.322.000 evrov, torej manj kot predvidene pogodbene kazni. Ta cenitev je sicer za okoli 300.000 do 500.000 evrov nižja od zahtev stanovalcev. Po naših informacijah pa naj bi GH Holding sicer poslal zahtevek le za dejanske stroške, ki so nastali z vzdrževanjem gradbišča za čas nepridobitve gradbenega dovoljenja, saj je gradnja zaradi pritožbe stanovalcev iz Masarykove stala. A ti še vedno nanesejo za okoli 700 tisočakov davkoplačevalskega denarja. Zamuda namreč ni nastala iz vzrokov, ki bi bili v sferi GH holdinga in zanje GH holding tudi ni odgovoren, ob tem še zapisuje DRI. "Glejte, jaz ne bi zdaj govorila kriv, ne kriv. Ne iščimo krivde v tem trenutku, ne razrešujmo stvari na tak način. Prosim, osredotočimo se na paciente, ki čakajo na onkologijo," je apelirala ministrica.

Gradbišče na onkologiji Maribor FOTO: Luka Kotnik icon-expand

In naj bi jo dočakali ne junija 2025, pač pa – po novi časovnici – septembra 2026. "Danes so te možnosti, da bi zaustavili gradnjo, izčrpane. Gradbeno dovoljenje je dokončno, ne glede na odkup stavbe. Odkup stavbe se bo odvijal po svoji dinamiki, s svojimi pooblaščenci in ne vpliva več na gradnjo onkologije," je zagotovil premier Robert Golob. Toda gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno. Ob predpostavki, da se bodo, kot smo neuradno izvedeli, stanovalci zdaj poslužili še upravnega spora, pravnomočno tudi ne bo, vse dokler ta ne bo rešen. Kar pomeni, da se lahko zgodi, da bo nov objekt onkologije zgrajen, ne bo pa imel uporabnega dovoljenja. A tudi, če bo pravnomočno gradbeno dovoljenje izdano, bodo onkološki bolniki terapijo še dve leti prejemali sredi gradbišča, v kleti ali po hodnikih. Ker država stanovanj na Masarykovi ni odkupila pravočasno.