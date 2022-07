Razkrivamo, kako bi vlada zmanjšala čakalne dobe in naredila red v zdravstvu

Več inšpektorjev za nadzor nad čakalnimi vrstami, nov urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, sprememba plačevanja obsega storitev izvajalcem v javnem sistemu. To in še več si je zadalo zdravstveno ministrstvo v ambicioznem interventnem zakonu, ki smo ga neuradno dobili pred sejo vlade. Strm padec neposrednih obravnav pacientov na primarni ravni v zadnjih treh letih pomeni, da se že tako preobremenjenemu zdravstvu nalaga dodatna bremena in prav urejanje kaosa na primarni ravni je prva vojna napoved iz Štefanove ulice 5. Kaj to pomeni za čakalne vrste, kakšne spremembe bodo jeseni občutili pacienti, se v ozadju že zbirajo lobiji in stegujejo dobaviteljske lovke?

Čakalne vrste, težko dostopni osebni zdravniki, dobaviteljske lovke – vse to je utapljalo zdravstvo že pred epidemijo. In kje smo zdaj, po največji preizkušnji javnega zdravstvenega sistema? Da se letno v zdravstvu izgubi 500 milijonov evrov, od tega kar sto za korupcijo, je opozarjal ortoped Danijel Bešič Loredan, zdaj na čelu ministrstva, ki na vlado pošilja ambiciozen načrt.

Spreminja se imenovanje svetov zavodov, ustanavlja se tudi urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Ta naj bi prevzel inšpektorje zdravstvenega inšpektorata, ki bdijo nad čakalnimi vrstami. In prav slednje bodo skrajševali tudi tako, da bodo bolnicam, zavodom in koncesionarjem s septembrom plačali vse opravljene storitve. V trenutnem stanju izvajalec dobi plačano le dogovorjeno število, npr. operacij kolena. Zgornje meje torej ne bo več vsaj do konca naslednjega leta – tako predvideva predlog interventnega zakona, ki smo ga pridobili neuradno. Če se vrste ne bodo efektivno krajšale, se bodo dogovori sklepali tudi z zasebniki izven javne mreže. To bi novela razbremenjevala tudi s temeljito prevetritvijo primarne ravni, to so družinski zdravniki, otroško-šolski dispanzerji in zdravstveno varstvo žensk. Da do pregleda pri teh bolniki praktično ne pridejo več, kažejo podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Odstotek hitrih obiskov, kjer se napiše le napotnica ali recept, oziroma posvetov na daljavo se je od leta 2019 povečal s 47 na 70 odstotkov. Povedano drugače: če je pred tremi leti več kot polovica pacientov še prišla do neposrednega kontakta z zdravnikom in pregleda, je lani to uspelo le 30 odstotkom. Novela predvideva tudi prenos dela administrativnega dela iz zdravnika na diplomirano medicinsko sestro oziroma na zdravstvenega administrativnega sodelavca. Ob tem pa določa dve finančni spodbudi – dodatek za povečan obsega dela za posebne obremenitve in dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo, s čimer naj bi primarno raven stabilizirali in naredili bolj dostopno.

'Upamo, da končno prekinemo slovenski urok čakalnih vrst' Da se bodo na ta način lotili kaosa v zdravstvu, je v oddaji 24UR ZVEČER potrdil tudi zdravstveni minister. Kot je pojasnil, želijo neposredno poseči v to, da ljudje pridejo do zdravnika – najprej na primarni ravni. "Vsi ukrepi, ki so veljali do sedaj, posebni vladni programi, neki dodatni programi niso prinesli učinka. Mi smo se odločili, da gremo en korak naprej – vse storitve, ki bodo v zdravstvenem sistemu opravljene, bodo tudi plačane, in sicer od 1. septembra letos do konca leta 2023. Tako bomo videli, kje je zgornja meja in bomo dali možnost vsem, da delajo, da so za to plačani, predvsem pa bomo dali možnost pacientom, da pridejo do storitve, s tem skrajšamo čakalne obe in izboljšamo dostopnost." Če konec leta, ko bodo prišli do jasnih seznamov, ne bo trenda skrajševanja čakalnih vrst (tako časovno kot po številu), bodo vsi zasebniki, ki so danes izven mreže javnega zdravstva, imeli možnost, da – pod enakimi pogoji – s svojimi kadri opravljajo to delo. "S tem upamo, da pridemo do tega, da pacienti pridejo do zdravnika in po 15 ali 20 letih končno prekinemo slovenski urok čakalnih vrst." Posebna dodatka zdravnikom, sestram in zdravstvenim delavcem po njegovih besedah obljubljajo predvsem zato, da jim na primarni ravni ponudijo vse, kar lahko. "Da pacienti pridejo do oskrbe, kar je navsezadnje tudi ustavna pravica posameznika." 'Pritiske že čutimo' Uvajajo tudi nov urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, kjer odteka največ denarja. Na vprašanje, ali se ne bojijo pritiska dobaviteljev, lobijev, je Bešič Loredan odvrnil, da jih tudi počasi že čutijo, zato je treba poseči v to. "Jeseni bo ustanovljena skupina, ki jo bo vodilo Ministrstvo za zdravje, šli bomo na KPK, na Računsko sodišče, NPU in v to, da končno obelodanimo korupcijo in naredimo konec odtekanju denarja skozi investicije in nabavo materiala."

Pritiski so z leve in desne, po vseh poteh! To je jasno – ko pridete na ministrstvo, kjer se 30 let ni nič spremenilo, kjer je bilo zadnjih 15 let pritiskov, se to dogaja na dnevni ravni. Mi se ne bojimo, sam se tega ne bojim, ekipa je fantastična, delamo od jutra do večera in tako bo tudi v nadaljevanju.