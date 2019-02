Razkrivamo! Kako do brezplačnih odvetniških storitev?

Pogosto se pri teh treh postavkah ustavimo: Kje najti ustreznega odvetnika? Kakšni bodo stroški? Zavarovanje pravne zaščite je rešitev, ki odpravi te zagate. Nič več vas ne bo strah, da bi se vam zgodila krivica in bi zaradi previsokih pravdnih stroškov obupali v boju za pravico.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in enostaven! Skleni na www.arag.si.

Trije odgovori na ključna vprašanja, bodo zagotovo razblinili vse dvome o nujnosti tovrstnega zavarovanja:

1. Zakaj je zavarovanje pravne zaščite dobro zame in za mojo družino?

Z zavarovanjem pravne zaščite boste:

- dobilienbrezplačen posvet pri odvetniku mesečno

- plačali minimalno mesečno premijo za vse družinske člane,ter se takoizognilivisokimsodniminodvetniškim stroškom

- imeli krite vaše stroške in stroške nasprotne strani tudi v primeru, da na sodišču izgubite

- lahko koristili zavarovanje ne le v Sloveniji ampak tudi v celotni Evropi

2. Kakšne stroške krije ARAG zavarovalnica v primeru spora?

Zavarovanje pravne zaščite krije sodne in odvetniške stroškov, kot tudi stroškov izvedencev, prič, tolmačev, izvensodnih poravnav, mediacij in materialnih stroškov postopka. V zavarovanje pravne zaščite je vključen tudi polog varščine do višine 100.000 €, vključeno pa je tudi povračilo potnih stroškov za sojenje v tujini.

3. Zakaj je bolje plačati zavarovanje pravne zaščite kot stroške pravdanja?

Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter vam hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj pot do pravice ne bo ovirana zaradi vrtoglavih stroškov postopka, ki bi jih morali sicer sami kriti.

Še vedno menite, da zavarovanja ne potrebujete, ker odvetnika nikoli ne boste potrebovali? Seveda je možno. Ampak ali je VERJETNO?

Nesreča nikoli ne počiva, zato za svojo varnost poskrbite že DANES! Nikar ne odlašajte na jutri ali razmišljajte, da se vam to ne more zgoditi – vprašanje je le, ali si takšno tveganje lahko privoščite? Če nimate rezerve za hude čase, ki bi krila tudi visoke odvetniške in sodniške stroške, raje sklenite zavarovanje pravne zaščite in ostanite brezskrbni, kjer koli že ste!

Preprečite plačilo visokih odvetniških in sodnih stroškov že danes in kliknite TUKAJ.