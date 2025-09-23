Poslovna stavba Darsa: s tretjim aneksom presegli 50-odstotno podražitev

Kako je mogoče, da se je gradnja nove poslovne stavbe največjega državnega podjetja – Darsa – podražila za več kot polovico: s prvotnih 19 na skoraj 30 milijonov evrov? Junija je bil namreč podpisan že tretji aneks, cena pa še vedno ni končna. Na Darsu so nam uradno potrdili, da bodo kmalu podpisal novo pogodbo za dokončanje gradnje, vredno dodatnih slabih pol milijona evrov.

Nova poslovna zgradba Darsa FOTO: Bobo icon-expand

V začetku letošnjega leta se je uprava Darsa z okoli 260 zaposlenimi preselila v novo poslovno stavbo na Griču, tik ob ljubljanski obvoznici. Stavba ima približno 3700 kvadratnih metrov, graditi pa jo je novomeški CGP, ki ga posredno obvladujeta zakonca Vesna in Dari Južna, začel leta 2021. Kjub temu da so zaposleni v stavbi že več kot pol leta, je vodstvo Darsa pred nekaj tedni podpisalo že tretji aneks v vrednosti 1,8 milijona evrov. Aneks sta podpisala predsednik uprave Andrej Ribič in njegov predhodnik, zdaj član uprave, David Skornšek, ki je Dars vodil leto dni – potem ko ga je moral zapustiti nekdanji podpredsednik Nove Slovenije Valentin Hajdinjak.

Tretji aneks – več kot polovična podražitev gradnje

Ker v aneksu ni navedeno, zakaj se investicija, ki je ža zaključena, še vedno draži, smo na Dars naslovili novinarska vprašanja o razlogih za to. Pisno so nam odgovorili, da so bile z aneksom, ki je bil podpisan 10. junija letos, zaprte postavke po zaključnem pregledu opravljenih del na stavbi. Konkretno: "Obvezne nadgradnje sistemov zaradi tehnoloških posodobitev strojnih sistemov; dodatna dela pri zaščiti in prestavitvi gospodarske javne infrastrukture drugih upravljalcev, za katere niso obstajali geodetski podatki v fazi izdelave projektne dokumentacije; dodatni ukrepi zaradi zahtev inšpekcije požarne varnosti; nadgradnja protivlomnega sistema; priznanje dodatnih stroškov izvajalcu v zvezi s podaljšanjem roka in poračun podražitev med gradnjo (zakonsko določena indeksacija cen)." Za izjavo pred kamero smo sicer prosili predsednika uprave Darsa, Andreja Ribiča, a so našo prošnjo zavrnili.

Skoraj 20-milijonsko pogodbo z najcenejšim gradbincem, novomeškim CGP, sta leta 2021 podpisala takratni predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak in član uprave Boštjan Rigler. Rigler se je leto dni po podpisu te pogodbe zaposlil v Hidrotehniku, podjetju v mreži CGP.

Zaradi prekoračene zakonske podražitve nov javni razpis

Uprava Darsa je z novomeškim podjetjem CGP podpisala tri anekse. Prvi, podpisan marca lani, je gradnjo podražil za 5,3 milijona evrov. Drugi, podpisan februarja letos, je gradnjo podražil za dodatenih 2,9 milijona evrov. Tretji, junijski, pa ša dodatnih 1,8 milijona evrov. Cena se je tako s prvotnih 19,5 milijona povzpela na 29,4 milijona evrov – kar pomeni več kot 50-odstotno podražitev. S tem je bila presežena zakonska meja, saj Zakon o javnem naročanju v 95. členu določa, da"kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe". V tem primeru bi to pomenilo, da vrednost vseh treh aneksov skupaj ne bi smela preseči 5,8 milijona evrov, skupna vrednost projekta pa ne 25,3 milijona evrov z davkom – torej več kot štiri milijone manj od trenutne končne cene.

2. točka 95. člena (spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo) Zakona o javnem naročanju (ZJN-3): "/.../ kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma. /.../ velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj."

"Glede na preseženo mejo 30 odstotkov prvotne pogodbene vrednosti, je Dars del zahtevkov zaprl z novim postopkom javnega naročila brez objave – s pogajanji. Postopek je trenutno v fazi podpisovanja pogodbe v višini 460.279 EUR (brez DDV). S tem bodo dokončno zaprte vse pogodbene obveznosti za izgradnjo poslovne stavbe," so nam včeraj še pisno sporočili iz največje državne družbe.

Dars je največja državna družba, ki upravlja z več kot tremi milijardami evrov državnega premoženja. Večino prihodkov ustvari s prodajo vinjet in cestnin za tovorna vozila. Andrej Ribič družbo kot predsednik uprave vodi od novembra lani.

Aneksi problematični tudi zaradi bratske naveze

Spomnimo, zaradi bratske naveze – vodja gradnje je namreč Brane Ribič, brat predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča – je lani ob objavi naše rubrike Fokus prišlo tudi do napetosti med nadzornim svetom in upravo.

Predsednik nadzornega sveta Andrej Šušteršič je takrat dejal, da so nadzorniki odločili, da se mora Ribič zaradi vloge brata pri projektu izločiti iz vseh postopkov, povezanih s poslovno stavbo: "Ko je ta aneks bil podpisan, smo naročili, da se gospod Ribič iz poslov izloči. Tako da dejansko v tem delu ne sme sodelovati," je takrat pojasnil Šušteršič. Ribič pa je v naši rubriki 24UR Fokus pred kamero dejal: "Kaj naj naredim? Moj brat je na Darsu zaposlen že osem let, jaz sem prišel pred kratkim. Že ves čas vodi ta projekt in v tem času ni niti napredoval, niti mu niso povišali plače. In on ima nad sabo še svojega direktorja, nisem mu jaz nadrejen. Pri takšnem aneksu sodeluje šest ali sedem služb – pravna služba, služba za finance, kontroling, inženirji. Skratka, vsi so zraven in sem prepričan, da tukaj ne more priti do zlorabe." Na konkretno vprašanje, zakaj se ni izločil zaradi videza transparentnosti, pa je odgovoril: "Nisem videl razloga, da bi se izločil, ker tukaj ni bilo nič spornega. Če bi imel moj brat kakšno vlogo, bi se." Ribič je na koncu sicer podpisal takratni - tako kot tudi zadnji, tretji aneks.

Vodstva Darsa in zaposleni so lastno poslovno stavbo dobili po skoraj tridesetih letih. Iz najetih prostorov na Dunajski cesti so se na Griče selili v začetku letošnjega leta. Novogradnja, katere fasada je v celoti iz stekla, kar pomeni, da je iz vseh pisarn v petih etažah zagotovljen pogled na okolico – degradirano območje in zelenje v ozadju – je sicer zgrajena poleg Darsove ljubljanske avtocest