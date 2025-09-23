Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Slovenija

Poslovna stavba Darsa: s tretjim aneksom presegli 50-odstotno podražitev

Ljubljana, 23. 09. 2025 17.59 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Nika Kunaver
Komentarji
68

Kako je mogoče, da se je gradnja nove poslovne stavbe največjega državnega podjetja – Darsa – podražila za več kot polovico: s prvotnih 19 na skoraj 30 milijonov evrov? Junija je bil namreč podpisan že tretji aneks, cena pa še vedno ni končna. Na Darsu so nam uradno potrdili, da bodo kmalu podpisal novo pogodbo za dokončanje gradnje, vredno dodatnih slabih pol milijona evrov.

Nova poslovna zgradba Darsa
Nova poslovna zgradba Darsa FOTO: Bobo

V začetku letošnjega leta se je uprava Darsa z okoli 260 zaposlenimi preselila v novo poslovno stavbo na Griču, tik ob ljubljanski obvoznici. Stavba ima približno 3700 kvadratnih metrov, graditi pa jo je novomeški CGP, ki ga posredno obvladujeta zakonca Vesna in Dari Južna, začel leta 2021.

Kjub temu da so zaposleni v stavbi že več kot pol leta, je vodstvo Darsa pred nekaj tedni podpisalo že tretji aneks v vrednosti 1,8 milijona evrov. Aneks sta podpisala predsednik uprave Andrej Ribič in njegov predhodnik, zdaj član uprave, David Skornšek, ki je Dars vodil leto dni – potem ko ga je moral zapustiti nekdanji podpredsednik Nove Slovenije Valentin Hajdinjak.

Tretji aneks – več kot polovična podražitev gradnje

Ker v aneksu ni navedeno, zakaj se investicija, ki je ža zaključena, še vedno draži, smo na Dars naslovili novinarska vprašanja o razlogih za to. Pisno so nam odgovorili, da so bile z aneksom, ki je bil podpisan 10. junija letos, zaprte postavke po zaključnem pregledu opravljenih del na stavbi.

Konkretno: "Obvezne nadgradnje sistemov zaradi tehnoloških posodobitev strojnih sistemov; dodatna dela pri zaščiti in prestavitvi gospodarske javne infrastrukture drugih upravljalcev, za katere niso obstajali geodetski podatki v fazi izdelave projektne dokumentacije; dodatni ukrepi zaradi zahtev inšpekcije požarne varnosti; nadgradnja protivlomnega sistema; priznanje dodatnih stroškov izvajalcu v zvezi s podaljšanjem roka in poračun podražitev med gradnjo (zakonsko določena indeksacija cen)."

Za izjavo pred kamero smo sicer prosili predsednika uprave Darsa, Andreja Ribiča, a so našo prošnjo zavrnili.

Skoraj 20-milijonsko pogodbo z najcenejšim gradbincem, novomeškim CGP, sta leta 2021 podpisala takratni predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak in član uprave Boštjan Rigler. Rigler se je leto dni po podpisu te pogodbe zaposlil v Hidrotehniku, podjetju v mreži CGP.

Zaradi prekoračene zakonske podražitve nov javni razpis

Uprava Darsa je z novomeškim podjetjem CGP podpisala tri anekse. Prvi, podpisan marca lani, je gradnjo podražil za 5,3 milijona evrov. Drugi, podpisan februarja letos, je gradnjo podražil za dodatenih 2,9 milijona evrov. Tretji, junijski, pa ša dodatnih 1,8 milijona evrov. Cena se je tako s prvotnih 19,5 milijona povzpela na 29,4 milijona evrov – kar pomeni več kot 50-odstotno podražitev.

S tem je bila presežena zakonska meja, saj Zakon o javnem naročanju v 95. členu določa, da"kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe".

V tem primeru bi to pomenilo, da vrednost vseh treh aneksov skupaj ne bi smela preseči 5,8 milijona evrov, skupna vrednost projekta pa ne 25,3 milijona evrov z davkom – torej več kot štiri milijone manj od trenutne končne cene.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

2. točka 95. člena (spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo) Zakona o javnem naročanju (ZJN-3): "/.../ kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma. /.../ velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj."

"Glede na preseženo mejo 30 odstotkov prvotne pogodbene vrednosti, je Dars del zahtevkov zaprl z novim postopkom javnega naročila brez objave – s pogajanji. Postopek je trenutno v fazi podpisovanja pogodbe v višini 460.279 EUR (brez DDV). S tem bodo dokončno zaprte vse pogodbene obveznosti za izgradnjo poslovne stavbe," so nam včeraj še pisno sporočili iz največje državne družbe.

Dars je največja državna družba, ki upravlja z več kot tremi milijardami evrov državnega premoženja. Večino prihodkov ustvari s prodajo vinjet in cestnin za tovorna vozila. Andrej Ribič družbo kot predsednik uprave vodi od novembra lani.

Opomba: Dars je največja državna družba, ki upravlja z več kot tremi milijardami evrov državnega premoženja. Večino prihodkov ustvari s prodajo vinjet in cestnin za tovorna vozila. Andrej Ribič družbo kot predsednik uprave vodi od novembra lani.

Aneksi problematični tudi zaradi bratske naveze

Spomnimo, zaradi bratske naveze – vodja gradnje je namreč Brane Ribič, brat predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča – je lani ob objavi naše rubrike Fokus prišlo tudi do napetosti med nadzornim svetom in upravo.

Preberi še Poslovna stavba Darsa: z aneksi z 20 na 25 milijonov

Predsednik nadzornega sveta Andrej Šušteršič je takrat dejal, da so nadzorniki odločili, da se mora Ribič zaradi vloge brata pri projektu izločiti iz vseh postopkov, povezanih s poslovno stavbo: "Ko je ta aneks bil podpisan, smo naročili, da se gospod Ribič iz poslov izloči. Tako da dejansko v tem delu ne sme sodelovati," je takrat pojasnil Šušteršič.

Ribič pa je v naši rubriki 24UR Fokus pred kamero dejal: "Kaj naj naredim? Moj brat je na Darsu zaposlen že osem let, jaz sem prišel pred kratkim. Že ves čas vodi ta projekt in v tem času ni niti napredoval, niti mu niso povišali plače. In on ima nad sabo še svojega direktorja, nisem mu jaz nadrejen. Pri takšnem aneksu sodeluje šest ali sedem služb – pravna služba, služba za finance, kontroling, inženirji. Skratka, vsi so zraven in sem prepričan, da tukaj ne more priti do zlorabe."

Na konkretno vprašanje, zakaj se ni izločil zaradi videza transparentnosti, pa je odgovoril: "Nisem videl razloga, da bi se izločil, ker tukaj ni bilo nič spornega. Če bi imel moj brat kakšno vlogo, bi se."

Ribič je na koncu sicer podpisal takratni - tako kot tudi zadnji, tretji aneks.

Vodstva Darsa in zaposleni so lastno poslovno stavbo dobili po skoraj tridesetih letih. Iz najetih prostorov na Dunajski cesti so se na Griče selili v začetku letošnjega leta. Novogradnja, katere fasada je v celoti iz stekla, kar pomeni, da je iz vseh pisarn v petih etažah zagotovljen pogled na okolico – degradirano območje in zelenje v ozadju – je sicer zgrajena poleg Darsove ljubljanske avtocest

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
dars poslovna zgradba andrej ribič aneksi
Naslednji članek

Sindikat: Zaposleni v trgovini so na robu svojih zmožnosti

Naslednji članek

OZS ob obvezni božičnici grozi tudi z državljansko nepokorščino

KOMENTARJI (68)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
23. 09. 2025 19.18
Kradejo in kradejo naše milijone , pa še smejejo se nam Slovenskim davkoplačevalcem, policiji , Fursu , raznim inšpekcijam , VSEM VLADAM od leta 2021 , Janševa Vlada , do sedaj 2025 Golobova Vlada , KRADEJO VSEM NA OČEH , še korito bodo požrli....
ODGOVORI
0 0
zaba67
23. 09. 2025 19.18
čas je za odstop Ribiča in vodstva ter odstop vlade...kaj je z Litijsko?
ODGOVORI
0 0
Castrum
23. 09. 2025 19.15
Tako hudo in propadojoče je pod to vlado, da je celo uni z virualno družino nehal komentirat. Celo on vidi da je vse šlo u maloro. Je spregledal
ODGOVORI
0 0
PanAm
23. 09. 2025 19.15
+2
Vladajoči kradejo kot srake....⭐⭐, žalostno, da ni nikogar, ki bi to preprečil.....😢😢
ODGOVORI
2 0
barjan?ek1
23. 09. 2025 19.15
+1
Taka stavba še v Saudski Arabiji ne bi toliko stala pa bi tam verjetno vgradilili zlate pipe.
ODGOVORI
1 0
šumahr
23. 09. 2025 19.15
+1
Napisali ste da je stavba v celoti iz stekla, ......a se kdo vpraša kakšne ima obratovalne stroške takšna stavba, pozimi ogrevanje in še huje poleti ko je potrebno vse skupaj ohladiti......?????
ODGOVORI
1 0
Levcekk
23. 09. 2025 19.12
Dŕzava lahko počne,kar želi.
ODGOVORI
0 0
barjan?ek1
23. 09. 2025 19.11
+1
Kakšna korupcija, kakšna natega. Ali pri nas res ne zna kdo narediti kolikor toliko točni predračun. Spet se bo omastilo nekaj tajkunov. Pa ne more biti taka velika bajta 8.000,00 eur po kvadratnem metru. Res kera natega. Za norce imajo folk. Nikoli dosti. Pa tu je je nekdo za zapor saj to je čisti gospodarski kriminal.
ODGOVORI
1 0
SEHE
23. 09. 2025 19.11
+2
Ah... kaj, saj so naši!
ODGOVORI
2 0
grumf
23. 09. 2025 19.10
+1
Spet bom napisal.. več kot milijardo evrov imajo v kešu v firmi, preneseni dobički. Namesto, da bi pospešili investicije ‐ čakajo, da ga papca inflacija. Plus, logično je, zakaj tak boj za prevlado v tem podjetju. Za deset ket bi lahko ukinili cestnine do 3.5t, pa bi še vedno poslovali pozitivno.. Lasrniku (državi) ne vračajo dividend (dobičkov). Politično mafijska firma, nič drugega.
ODGOVORI
1 0
Infiltrator
23. 09. 2025 19.09
+2
Zdaj veste kam ste dali denar za parkirišče.....
ODGOVORI
2 0
Infiltrator
23. 09. 2025 19.08
-2
Točno tako pri Darsu imajo prste zraven iz vrst SDSovci
ODGOVORI
2 4
Castrum
23. 09. 2025 19.11
+2
???daj kljukec, ne se blamirat!!!
ODGOVORI
2 0
Desno
23. 09. 2025 19.08
Denarja je preveč dokler se tako krade in podpisuje anekse... Dokler živimo gradbeno mafijo in mafijo dobaviteljev v zdravstvu mi ne govor da ni denarja za bozicnico
ODGOVORI
0 0
sambalatino
23. 09. 2025 19.07
+1
Ribič se noče pogovarjat z mediji? To je pa res zanimivo.
ODGOVORI
1 0
Martinović
23. 09. 2025 19.06
+0
Ja točno tako je kot v članku piše, Janša se je financiral s pomočjo Roka Snežiča in to iz netransparentnih virov😁😁😁 Plešimo, plešimo vsi - Robi in mi!
ODGOVORI
1 1
1butnskala
23. 09. 2025 19.05
+4
do konca mandata se da še marsikaj nagrabit
ODGOVORI
5 1
Jerry321
23. 09. 2025 19.05
+4
In potem bi mi v sloveniji radi šli postavljat novo nuklearko 😆 Ne spomnim se, da bi pri nas, kdaj koli zgradili karkoli brez da ne bi šlo vse narobe oz. praktično vse 😆
ODGOVORI
4 0
Prizadeti Frenk
23. 09. 2025 19.04
-3
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
1 4
Japa Jade
23. 09. 2025 19.01
Se pravi, poslovanje s CGP, odločno odsvetujete, saj niso sposbni niti ovrednotiti svojega dela.
ODGOVORI
0 0
kr en 123
23. 09. 2025 18.57
+4
Kdor zna zna...
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256