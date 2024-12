Razkrivamo, kakšne poškodbe so utrpele pretepene osebe na Krvavcu

Z dodatnim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je najprej prišlo do prepira, nato pa še do pretepa med dvema skupinama oseb, ki so se udeležile vsaka svoje zasebne zabave. "Po do sedaj zbranih podatkih je bilo poškodovanih šest oseb, ki jim je bila nudena zdravniška oskrba," so potrdili.

Kranjski policisti so danes pojasnili, da so v soboto ob 1.26 prejeli naznanilo o pretepu v gostinsko-nastanitvenem objektu na območju Krvavca. Na kraj je bila napotena najbližja policijska patrulja, ki je na kraju ugotovila, da se je pretep že končal in da je večina udeležencev kraj zapustila.

Najhujše poškodbe pa ima moški, kjer je iz zdravniškega izvida razviden večkratni zlom spodnje čeljustnice oz. mandibule. "Prejel je udarce v glavo, levo zapestje in desni komolec. /.../ Palpatorno je boleč predel mandibule, spodnji zobje so majavi, levo je prisotna rana, dolga dva centimetra, ki se nekoliko razpira /.../ levo zapestje je blago otečeno/.../ na desnem komolcu je prisotna odrgnina , " na papirju našteva zdravnik.

Je Policija reagirala ustrezno?

"Imeli so namen, da nas masakrirajo," nam je že včeraj povedal sogovornik, katerega identiteto smo zakrili. Tepli so njega in njegovega šefa – zakaj, še danes ne ve. Nenadoma je bilo okrog njega pet fantov. "Padel sem na tla, tepli so me, brcali so me, prav tako mojega šefa. Plazil sem se pod mizami in potem sem se dvignil in oni so me spet tepli s pestmi po ustih, po glavi, po celem telesu imam modrice."

Najbolj ga je šokiralo, da napadalci niso odnehali. "On (šef, op. a) je uspel enako oditi ven, kjer so zunaj nadaljevali masakriranje, ko je bil on nezavesten. On ni nikogar tepel, bil je nezavesten, ležal je na tleh in oni so nadaljevali."

Ob tem se sprašujejo, ali je Policija na terenu res storila vse, kar bi v tem primeru morala. "Policija jih ni prijela, vsi so bili v hotelu, odšli so spat, kot da se ni nič zgodilo."

Policija je danes povedala, da se je ob prihodu patrulje na kraj dogodka pretep že končal in da je večina udeležencev kraj že zapustila.

"Policisti so takoj začeli z intenzivnim dodatnim zbiranjem obvestil, razgovori s pričami, ogledom kraja, zavarovanjem videonadzornih posnetkov, ugotavljanjem identitete ... da se celovito ugotovijo vse okoliščine, ki so trenutno usmerjene v preiskovanje storitve kaznivih dejanj zoper življenje in telo, na primer povzročitve telesnih poškodb, sodelovanja v pretepu in nasilništva," je naštel načelnik PP Kranj Matjaž Završnik.

Ker zbiranje obvestil in preiskovanje še poteka, policisti več podatkov za zdaj ne morejo posredovati. Pozivajo pa morebitne dodatne oškodovance in priče dogodka, da pokličejo na PP Kranj in podajo koristne informacije.