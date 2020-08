Razkrivamo, katere kriminalistične preiskave so tarča notranjega ministra Hojsa

Da se minister za notranje zadeve, postavi nad zakon, nad preiskovalce in nad tožilce, ki so prišli do takšnih ugotovitev se očitno strinjajo tudi vse stranke koalicije.

Zahteva tudi pregled spisa oziroma zaključno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic iz leta 2018. Zanima ga tudi vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije, ki nosi datum marec 2020. Skratka, gre za preiskave, na katere se je pretežno osredotočala prav njegova stranka SDS. Zdaj se želijo dokopati še do vseh podatkov, ki bi jim lahko služili za nadaljne politične obračune. Več kot očitno je, da gre za preiskave, ki se niso končale po volji vladajoče politike oziroma Hojsove stranke. Zato je na nogah tudi celotna policija, ne samo Nacionalni preiskovalni urad, saj imajo, kot pravijo, dovolj nezakonitega početja vladajoče koalicije in zlorabe policije v politične namene.

Da se minister za notranje zadeve postavi nad zakon, nad preiskovalce in nad tožilce, ki so prišli do takšnih ugotovitev se očitno strinjajo tudi vse stranke koalicije. Minister je tako zahteval revizijo in nam zažuga s prstom, češ, boste že videli vi na Pop TV, saj je v naslednjem sporočilu naši novinarki Niki Kunaver še napisal, da smo neprekosljivi pri rušenju koalicije. "Če ne gre s Počivalškom, se lotite Pivčeve, če ne gre z njo pa novi medijski umori..." Vse te poteze ministra Hojsa, ki je nepreklicno že odstopil, pa še vedno ministruje, jasno kažejo na to, da si je za popravni izpit za revizijo izbral tiste kriminalistične preiskave, ki so v interesu njegove stranke in vlade. Za takšne ali drugačne obračune.

Minister Hojs je včeraj sam razkril, da je tarča njegove revizije tudi preiskava zoper našo medijsko hišo. Njegovo sporočilo pa bi lahko razumeli tudi kot grožnjo za obračun z nami, saj je med drugim zapisal, da, če je bilo do sedaj vse ok se bo to potrdilo, če ni, je pa prav, da se razišče. "Vključno z izkoriščanjem monopola vaše televizije." Minister nas je torej kar obtožil izkoriščanja monopola, čeprav je tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo agencije za varstvo konkurence, ker preiskava ni potrdila nobenih kaznivih dejanj. Minister nam s takšno izjavo odkrito sporoča, da ni zadovoljen z izidom tega predkazenskega postopka, verjetno tudi njegova stranka ne, zato bodo skušali storiti vse, da bi prišlo do drugačnega razpleta.

Prvi mož policije Andrej Jurič pa, enako kot že pred njim Anton Travner , kot pripovedujejo njegovi sodelavci brez pomisleka naredi prav vse, kar mu naroči minister. Očitno enako velja za oba pomočnika generalnega direktorja, saj vsi delajo po navodilih politike. Za vse to so lepo nagrajeni z visokimi denarnimi dodatki za posebne obremenitve v času epidemije covid. Šefi so prejeli kar 85 odstokov dodatka k plači, policisti v operativi in na terenu pa samo 35 odstotkov. Nekdanji prvi mož policije Anton Travner je dobil kar 2.263 evrov bruto covid dodatka, njegova namestnika Jože Senica in Tomaž Pečjak pa ne dosti manj, oba po 2.092 evrov bruto. Policisti pa v povprečju le po 250 evrov bruto. Očitno je vodstvo policije pozabilo, da je njihova glavna naloga skrb za zaposlene, ne skrb za politiko in politike. Kot kaže pa počno ravno slednje, saj vsa stroka kriči, da zakon ministru ne omogoča revizije kriminalističnih preiskav, ki jih vodijo tožilci.

Vse kaže na čisto zlorabo njegovega uradnega položaja. Kot je zloraba njegovega položaja ministra tudi to, da poskrbi, da njihova televizija Nova 24, ki jo je do pred kratkim še sam vodil, po naših neuradnih informacijah pošlje na policijo novinarsko vprašanje točno o tem, kako se je končala preiskava zoper našo medijsko hišo. Nato pa se prav ta ista preiskava, povsem "naključno" znajde na njegovem seznamu preiskav za revizijo. Zakaj? Zato, ker se očitno ne strinja s tem, da je tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Pro Plus, ker ni bilo znakov kaznivih dejanj. Zdaj bo očitno minister Hojs preko v.d. generalnega direktorja policije poslal svoje "vojake" nad to preiskavo, "nepristranske preiskovalce" kot je naročil Juriču, da bodo prevetrili tudi to preiskavo.

Andrej Jurič tako ne prebere 4. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, kjer v 8. točki piše, da minister nima pristojnosti, ko gre za policijske postopke, katerih usmerjanje je na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, prevzel pristojni državni tožilec. Na to so včeraj opozorili tudi v Društvu kriminalistov Slovenije, kjer je Slavko Koroš zapisal, da ko gre za usmeritve in obvezna navodila ministra, pristojnost ministra ne velja za policijske postopke, katerih usmerjanje je na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, prevzel tožilec. In opozoril, da je NPU specializirana enota za odkrivanje in preiskovanje najhujših oblik kriminalitete, kjer vse preiskave usmerja državni tožilec. "S tega vidika pa je, seveda če gre v konkretnem primeru za tovrstno usmerjanje policije in dajanje navodil, to nesprejemljivo," je še zapisal predsednik društva Koroš.

Glede na to, da so na udaru preiskave, ki so jih usmerjali tožilci in da vedno tako zelo poudarjajo, kako so neodvisni in samostojni pri svojih odločitvah, je res nenavadno, da se vodstvu tožilstva revizija preiskav, torej tudi revizija njihovih usmeritev in odločitev, ne zdi nič dramatičnega. Molk tožilstva je glasen, ko generalni direktor policije izbra, po navodilih ministra, "nepristranske policiste", da bodo preverili, ali so nenazadnje tudi tožilci pravilno usmerjali preiskave.