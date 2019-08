Razkrivamo, kdaj in kako v boj proti gubam!

Pri normalni do mastni koži je ta proces kasnejši, medtem ko se pri bolj občutljivi koži gubice pojavijo prej. Kdaj ukrepati? Z bolj kakovostno nego za kožo in gube je priporočljivo pričeti po 30. letu. Kako ukrepati? Za vas imamo nekaj nasvetov.

Izbira prave kreme

Ko minejo dnevi, ko je vaši koži vseeno, katero kremo uporabljate, si je potrebno vzeti čas in ugotoviti, katera krema proti gubam bo vaši koži najbolj ustrezala. Le s pravo nego in kremo boste lahko preprečili, da male, prikupne gubice ne postanejo velike in globoke, ki jih ne morete več zakriti. Eden izmed zelo učinkovitih pripomočkov v boju proti gubam je krema proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki je profesionalno in klinično preizkušena terapija proti gubam in staranju kože. Primerna je za vse tipe kože, na katerih opazimo globoke in izrazne gube ter tanke linije.

Izberite kremo s hialuronsko kislino

Hialuronska kislina je ključna sestavina zdrave kože, pomanjkanje slednje pa rezultira v suhosti, neelastičnosti, občutku zategnjenosti ter pojavu gub in izraznih črt. Ta čudežna sestavina lahko nase veže velike količine vode in posledično poskrbi za zdravo in čvrsto kožo.S staranjem količina dragocene hialuronske kisline upada, kar pomeni, da naša koža izgublja sposobnost zadrževanja vode, pojavijo se gube in izgubi zdrav lesk.