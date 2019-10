Razkrivamo, kje so prodajali čevapčiče s prepovedanimi aditivi

Inšpektorji za varno hrano so v nekaterih mesnicah večjih trgovskih verig odkrili prepovedano rabo aditivov v mesnih pripravkih, in sicer v čevapčičih in pleskavicah. Razkrivamo, v katerih prodajalnah so prodajali sporne mesne pripravke.

Kot smo poročali, so inšpektorji za varno hrano v treh trgovskih verigah in petih poslovalnicah odkrili, da so v mesnih pripravkih uporabljali prepovedan aditiv, žveplov dioksid(E220-E228).Uporaba tega aditiva v mesnih pripravkih ni dovoljena, poleg tega spada v skupino alergenov, ki lahko pri alergikih povzročijo hude reakcije.

V Tuševih poslovalnicah odkrili tri pozitivne vzorce V poslovalnici Supermarketa Tuš Grosuplje 1 so inšpektorji na podlagi prijave odkrili dva pozitivna vzorca. V Tuševem supermarketu Lesce so med poostrenim nadzorom odkrili en pozitiven vzorec. Iz Tuša so v odzivu zapisali: ''Omenjenega ni v nobeni naši recepturi, gre za izreden primer, ki ni skladen z našimi visokimi standardi kakovosti. Uvedli smo poostren nadzor, s katerim bomo še naprej zagotavljali varnost živil, skladno s standardi.'' V Mercatorjevih poslovalnicah odkrili tri pozitivne vzorce V mesnici Mercator v Hipermarketu Kranj na Primskovem so inšpektorji našli en pozitiven vzorec. V Hipermarketu Mercator Celje na Opekarniški pa so med monitoringom odkrili dva pozitivna vzorca mesnega pripravka s prepovedanim aditivom. Mercator se je že odzval z besedami,''da je bilo ugotovljeno, da je šlo za posamične in izjemne primere, ki so v nasprotju z visoki internimi standardi kakovosti, zato smo v Mercatorju takoj reagirali in ukrepali v vseh mesnicah. Takoj smo izvedli poostren interni nadzor in dodatno vzorčenje, z vsemi mesarji so bili opravljeni pogovori, izdali smo tudi pisni opomin zaradi samovoljnega ravnanja. Naši mesarji so strokovno usposobljeni in izurjeni, visoko raven kakovosti izdelkov in storitve pa bomo še naprej zagotavljali z dodatnim izobraževanjem in stalnimi kontrolami.'' V Sparovih poslovalnicah priznali, da so uporabljali aditiv

Funkcija sulfita je preprečevanje oksidacije mesnega pripravka. ''Dodaja se ga zato, da meso ne postaja sivo in je zato lahko dlje časa v prometu,'' je pojasnila Nadja Škrg z UVHVVR.