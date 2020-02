Razkrivamo, koliko v resnici zasluži Hoferjev prodajalec!

Lanskega decembra smo poročali o dvigu minimalne plače. Spomnimo, da se je s 1. januarjem 2020 dvignila z 886,63 na 940,58 evra bruto, hkrati pa so po novem iz nje izvzeti dodatki za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje delovne pogoje. Rekordno zvišanje plač so decembra napovedali v podjetju Hofer, kar smo mesec dni kasneje tudi preverili.

Prodajalci pri Hoferju so že sedaj za svoje delo prejemali nadpovprečno plačilo v trgovinski panogi, januar 2020 pa naj bi jim prinesel dodatno, za trgovsko podjetje, rekordno zvišanje plačila. Prodajalci za 40 ur/teden naj bi tako po novem prejeli plačilo, ki za kar 70,2 % presega zakonsko določeno minimalno plačo, del zvišanja pa bo predstavljal tudi regres v višini 1.700 evrov. Navedbe smo preverili tudi pri trgovcu, kjer so nam posredovali plačilno lestvico zaposlenih v trgovini in razkrili tudi konkretne številke, ki potrjujejo njihovo decembrsko obljubo.

Potrjeno - prodajalec v Hoferju zasluži 1600 evrov bruto

Tovrstna poteza je v slovenskih podjetjih zaenkrat še bolj izjema kot pravilo, z njo pa so želeli potrditi svoje navedbe o panožno nadpovprečnem plačilu. V najvišjem plačilnem razredu bo tako prodajalec za 40 ur/teden zaslužil 1600 bruto, za 30 ur/teden pa 1200 evrov. Za četrtino krajši delovni čas tako prejmejo plačilo, ki skoraj za tretjino presega minimalno plačo, predvideno za polni delovni čas.

Hofer prodajalec 30 ur/teden* 1.200,00 € Hofer prodajalec 40 ur/teden* 1.600,00 € Minimalna plača 40 ur/teden 940,58 €

*Bruto plača v najvišjem plačilnem razredu od 1. 1. 2020.



»Na Slovenskem trgu smo prepoznani po vlogi odgovornega trgovca, naše vodilo »Več kot fer« pa ne prenašamo zgolj na svoje prodajne police, kjer kupci najdejo izdelke najvišje kakovosti po najnižji ceni, temveč tudi na svoje sodelavce. Zavedamo se, da so sodelavci srce našega podjetja. Pri dobrem delu jih želimo spodbujati in pomemben del te spodbude je seveda tudi pošteno plačilo,« so še povedali pri Hoferju.