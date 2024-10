Zamude pri odkupu stanovanj: zakaj so dokumenti ostali v predalu?

Pogodbe so poslali z zahtevo, da se te parafirajo, da se lahko odkupi nadaljujejo. A DRI je vse od takrat čakal na odločitev urada. To jasno piše v dopisu, ki ga je uradu za investicije lanskega decembra poslal UKC Maribor in ki smo ga neuradno pridobili. Zakaj do odkupa ni prišlo, se je Tomaž Pliberšek ves čas skliceval na dokumentacijo, ki da tega ne predvideva.

A kot še izhaja iz omenjenega dopisa, je urad že avgusta lani prejel dopolnitev tega investicijskega projekta, da bi se torej nakup nepremičnin na Masarykovi vključil v dokumentacijo in bi se, kar zdaj problematizira Pliberšek, zagotovila pravna podlaga za odkup. A teh sprememb na uradu od avgusta, ko so jih prejeli, do decembra, ko je bil omenjen dopis poslan, niso ne potrdili ne zavrnili, pač pa so jih še vedno obravnavali.

Ko je nato decembra, torej štiri mesece po tem, ko je prejel predlog sprememb dokumentacije, Pliberšek na UKC Maribor naslovil dopis: "Prosimo za izjasnitev, zakaj se je v projekt širitve onklološke dejavnosti v UKC Maribor dodal odkup objekta Masarykova 24–26. Smatramo namreč, da se okoliščine od potrditve investicijske dokumentacije za širitev onkološke dejavnosti UKC Maribor niso bistveno spremenile."

Omenjena investicijska dokumentacija je bila potrjena leta 2022.

Izvajalec del GH Holding je oktobra 2023 v dopisu, ki ga je naslovil na urad, opozoril na nastale okoliščine, in sicer da je bilo marca 2023 ugotovljeno, da je pridobitev gradbenega dovoljenja za fazo 1 na kritični poti in da ker ministrstvo za zdravje s stanovalci ni doseglo dogovora, pričakujejo, da slednji soglasja za izdajo dovoljenja za fazo 2 ne bodo podali. S tem pa da bo prišlo do zamud pri gradnji in dodatnih stroškov.

To zdaj potrjuje tudi dokument družbe za razvoj infrastrukture (DRI), ki smo ga razkrili v ponedeljek, in ki kaže, da bi lahko GH Holding zahteval celo 2,3 milijona evrov. Prav DRI pa naj bi po neuradnih informacijah na urad za investicije mesečno pošiljal opozorila glede stanovanj na Masarykovi. Kljub temu je Pliberšek lanskega decembra v dopisu smatral, da se okoliščine od leta 2022 niso bistveno spremenile.