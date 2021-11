Afera Glupi davki: razkrivamo nove posnetke in ugotovitve strokovnjakov

V nocojšnji oddaji 24UR ZVEČER bomo objavili daljši del pogovora med nekdanjim ministrom za gospodarstvo, ki sedaj vodi ministrstvo za okolje, Andrejem Vizjakom in direktorjem DZS Bojanom Petanom , ki potrjuje vse to, kar smo trdili že ob objavi prvega posnetka, ki ga je Vizjak označil za lepljenko.

Daljši del pogovora, ki ga bo slovenska javnost lahko prvič slišala nocoj, samo potrjuje šokantnost in nesprejemljivost Vizjakovih besed in načina delovanja kot takratnega ministra za gospodarstvo pri trgovanju o tem, kako si bodo razdelili vpliv v Termah Čatež. Omenja celo sodnike, cerkev in še bi lahko naštevali.

Posnetek pogovora Petana in Vizjaka ni bil vsebinsko spremenjen, so ugotovili strokovnjaki.

Ugotovitve strokovnjakov: Nobena od zvočnih datotek ni bila vsebinsko spremenjena

Razkrivamo tudi jasna forenzična dejstva. Strokovnjaki Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij so opravili neodvisno preiskavo posnetkov in v mnenju, ki obsega 58 strani, zapisali, da obstaja "zelo velika gotovost, da nobena od obravnavanih zvočnih datotek ni bila vsebinsko spremenjena".

Kot so pojasnili, so opravili forenzično zavarovanje 13 datotek tipa MP3, treh datotek tipa MP4 in ene datoteke tipa WAV. Vse datoteke tipa MP3 in zvok iz ene od datotek MP4 so forenzično preiskali z aplikacijo IKAR Lab 3 – gre za profesionalno forenzično orodje za analizo govornih signalov, ki ga uporabljajo v 350 forenzičnih laboratorijih po svetu, v več kot 40 državah – oz. njegovimi funkcijami, ki so namenjene preverjanju pristnosti avdio posnetkov.

"Ugotovljeno je bilo tudi, da je zvočni zapis iz video datoteke sestavljen iz 8 od 13 prej navedenih datotek tipa MP3," so še sporočili.