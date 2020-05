Pazniki v času epidemije na Dobu priredili zabavo

Pazniki v našem največjem zaporu na Dobu so si privoščili nedopustno obnašanje. V času omejitev, ukrepov zaradi koronavirusa, so se neprimerno obnašali in tako huje kršili delovno disciplino. Neuradno smo namreč izvedeli, da so si v nočni izmeni privoščili zabavo za rojstni dan enega izmed njih in v prostorih zapora popivali.