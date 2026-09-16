Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Dopisovanje pred obiskom na Policiji: 'Da ne bo Hajdi grešni kozel za vse'

Ljubljana, 16. 09. 2026 20.21 pred 21 minutami 3 min branja 16

Avtor:
Nika Kunaver Kaja Kobetič
Tonin, Horvat, Žakelj, Vrtovec

Objavljamo še ne razkrite ugotovitve preiskovalcev v zadevi Knovs, kjer so najvidnejši člani koalicijske NSi obdolženi zlorabe uradnega položaja. S kom je Matej Tonin usklajeval nenapovedan nadzor na Policiji in koga je želel obvarovati, da ne bi, kot je zapisal, izpadel grešni kozel? Tonin govori o politično motiviranem postopku, tožilsko-kriminalistična preiskava pa temelji na vrsti konkretnih dokazov.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Obtožni predlog
    02:30
    Iz 24UR: Obtožni predlog
  • Iz 24UR: Obtožni predlog zoper Tonina
    02:11
    Iz 24UR: Obtožni predlog zoper Tonina
  • Iz 24UR: Kaj bo z Matejem Toninom?
    03:07
    Iz 24UR: Kaj bo z Matejem Toninom?

Kot izhaja iz naše neuradne dokumentacije, so preiskovalci pod drobnogled vzeli dneve pred in po spornem nadzoru.

Po njihovih ugotovitvah se je četverica ključnih politikov NSi - poleg Mateja Tonina še prvak stranke in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, šef poslanske skupine Janez Žakelj in zdaj pet mesecev upokojeni Jožef Horvat -, vnaprej uskladila, kako bodo nadzor izpeljali.

Konkretno: seja, na kateri so odredili nadzor, je potekala sredi jesenskih počitnic in je bila tisti teden tudi edina dejavnost v parlamentu. Prisotni so bili le štirje poslanci NSi, nikogar iz takratne koalicije, trajala pa je vsega tri minute.

Nekaj dni pozneje je Žakelj Damjanu Petriču na Generalni policijski upravi izročil list A4 formata, kjer je bilo v tabeli zapisanih 15 telefonskih številk.

Seznam telefonskih številk
Seznam telefonskih številk
FOTO: POP TV

Ko so kriminalisti, tako je zapisano v dokumentaciji, začeli preverjati ozadje, so opazili nenavadno podrobnost. Čeprav je takrat več ljudi s seznama trdilo, da med seboj nimajo stikov, so preiskovalcem razlagali skoraj enako zgodbo, zato so ocenili, da bi lahko šlo za usklajeno obrambo, njihovim pojasnilom pa niso verjeli.

Kriminalisti naj bi precej dokazov našli na telefonu današnjega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka, enega ključnih akterjev afere Dars. Že dan pred nadzorom je bila na Signalu ustvarjena skupina z imenom "Dars", vanjo pa so se vključili Tonin, Vrtovec, Hajdinjak in takratni generalni sekretar stranke Robert Ilc.

Tonin je tisti večer v sporočilu zapisal: "Ali se lahko slišimo, da vidimo, kje smo?" Le nekaj trenutkov pozneje je dodal: "Predvsem pa je treba to dobro utemeljiti, da ne bo zdaj Hajdi grešni kozel za vse." Hajdinjak je na slednje odgovoril: "Čez deset minut." Sledil je skupinski telefonski pogovor.

Dan kasneje pa je Tonin dobro uro po nadzoru sporočil, kar je javno že znano - Policija nikomur ne prisluškuje.

Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi s tem Hajdinjak, Ilc in tudi Vrtovec, ki je najprej glasoval za nadzor, njegova številka pa je bila na seznamu, pridobili informacijo, do katere niso bili upravičeni - ali jim Policija prisluškuje ali ne.

Predlagali bodo, da Tonina obravnavajo skupaj z ostalimi obdolženimi

In kaj zdaj nadaljevanje pregona Tonina pomeni za postopek, ki na sodišču zoper tri najvidnejše člane NSi že poteka?

Na Specializiranem tožilstvu o odvzemu imunitete še niso uradno seznanjeni. Ko bodo iz Bruslja dobili uradno obvestilo, pa bodo zoper evroposlanca iz vrst NSi ponovno vložili obtožni predlog in ob tem, kot so nam danes pojasnili na tožilstvu, predlagali, da sodišče Tonina obravnava skupaj s preostalimi tremi obdolženimi v zadevi Knovs.

Proti Vrtovcu, Žaklju in Horvatu so namreč obtožni predlog že vložili junija, ker se v domačem parlamentu niso sklicevali na poslansko imuniteto. Ali bodo postopek združili ali pa bi lahko primer Tonina zaradi naknadno vloženega obtožnega predloga vodili ločeno, bo odločilo Okrajno sodišče v Ljubljani. Kjer predobravnavnega naroka še niso sklicali, ga pa bodo do konca tega leta, so napovedali.

matej tonin nsi knovs valentin hajdinjak jernej vrtovec

Koga v boj za Ljubljano pošilja desnica? Kdo bo kandidiral v Mariboru?

Sarkić priznal vinjenost, ne pa tudi ponarejenega vozniškega dovoljenja

24ur.com Ribič po hišnih preiskavah: Obtožuje me stranka, v kateri so sami lopovi
24ur.com Lamut presegel pooblastila? 'Obstajajo utemeljeni razlogi za njegovo razrešitev'
24ur.com Je bil Snežič obveščen o preiskavah? Tožilstvo opozarjalo na konflikt interesov
24ur.com Hojs: Preiskovalci so odnesli zgolj telefon
24ur.com Kaj sledi po izločitvi ključnih dokazov?
24ur.com 'To so poskusi diskreditacije. Sanja se mi ne, za kaj gre tokrat'
24ur.com Je Prednik z odstopom razbremenil SD?
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
john gotti
16. 09. 2026 20.43
zgledni farani…ni kaj…vsi imajo velike in dolge nosove…to je zelo pomenljivo
Odgovori
0 0
Nidami
16. 09. 2026 20.42
Mijič je uničil Slovenijo Tonin pa Evropo .
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1874818
16. 09. 2026 20.40
V normalni demokraciji bi moral Tonin odstopiti, pa to govorim kot volilec desnih strank! Za ostale se mi pa niti ne ljubi brat...
Odgovori
0 0
Nidami
16. 09. 2026 20.40
Mijič je uničil Slovenijo.
Odgovori
0 0
Pajo_36
16. 09. 2026 20.39
Volilno bazo imajo še zmeraj stabilno. Odvisno je samo od tistih, k obkrožajo samo s tem, kaj vidijo na televizijah...
Odgovori
0 0
Pedro Lopez
16. 09. 2026 20.38
Ta neumnost je sedaj glavni problem v Sloveniji. Kaj pa akterji, ki so prodajali Slovenijo v posnetkih?
Odgovori
-2
1 3
Agent Provokator
16. 09. 2026 20.45
Tudi njihova Nina Zidar je na spisku tistih, za katere so preverjali ali se jim prisluškuje
Odgovori
0 0
Pujček
16. 09. 2026 20.37
Vse kaj se da za ministranta rečt je, da je pokvarjen ko kvargl.
Odgovori
+1
2 1
JApajaDAja
16. 09. 2026 20.36
kateri ptič je tokrat prehitro in preglasno zapel?
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
16. 09. 2026 20.32
farji lažejo hitreje,kot pes teče
Odgovori
+3
6 3
Vlada v senci .
16. 09. 2026 20.36
Če ti to rečeš pol pa bo.
Odgovori
-2
0 2
biggbrader
16. 09. 2026 20.28
Moraš biti pravi umetnik, da ugotoviš kaj so narobe delali, glede na to, da je Golob lovil Janšiste in da je Tamara vodila politični pregon desne opcije, kot je priznala Šetinkla.
Odgovori
-3
5 8
Uporabnik1874818
16. 09. 2026 20.42
Čisto enostavno; če se morajo dogovarjati o grešnem kozlu in če je pomembno ali prisluškuje policija... to pomeni da nekaj skrivajo. Pri kriminilacih šteje to za dejanje organiziranega kriminala...
Odgovori
0 0
Perrun
16. 09. 2026 20.26
v zapor z niimi, NSi pa razpustit
Odgovori
+7
9 2
Slavko BabIč
16. 09. 2026 20.25
Kok ima ta Tonin masla na glavi!
Odgovori
+4
9 5
bibaleze
Portal
Maluma drugič postal očka: njegov sinček nosi čudovito ime
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
zadovoljna
Portal
Nosečo jo je varal, njeno sporočilo pa bi morala slišati vsaka ženska
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Poljubila bivšega moža srbske pevke
Poljubila bivšega moža srbske pevke
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Zlato je v zadnjih letih raslo. Bi moralo imeti mesto tudi med vašimi prihranki?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Veste, na čem sedi ta fant?
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
dominvrt
Portal
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
okusno
Portal
Sočno jabolčno pecivo, ki ga boste pekli znova in znova
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956