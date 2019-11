Razkrivamo prve podrobnosti v aferi mleto meso

V tem trenutku so ugotovitve iz notranjega nadzora na kmetijskem ministrstvu še označene s stopnjo tajnosti, toda po naših neuradnih informacijah je nadzor obremenil Upravo za varno hrano, ki jo vodi Janez Posedi, in inšpekcijo na tej upravi, ki jo vodi glavna inšpektorica za varno hranoAndreja Bizjak.

Inšpektorji že junija obveščeni o prvem spornem vzorcu mesa

Po naših informacijah je nadzor ugotovil več nepravilnosti, ključno pri vsem tem pa je, da je dal prav vsem tistim, ki v začetku oktobra, ko je afera mleto meso izbruhnila, niso kupili prepričevanj Janeza Posedija in Andreje Bizjak, ki sta trdila, da je bilo obveščanje potrošnikov v tem primeru ustrezno. Ni bilo.

Inšpektorji Uprave za varno hrano so bili namreč že junija obveščeni o prvem vzorcu mletega mesa, ki so mu v mesnici trgovskega centra v Grosuplju dodali žveplo v prahu, po tem so izvedli nadzor in te pomlajene vzorce mletega mesa našli še v petih trgovinah. Javnost pa je za to povsem po naključju izvedela šele v začetku oktobra, torej šele dobre tri mesece po odkritju prvega spornega vzorca. Vmes pa so si potrošniki celo poletje veselo prirejali piknike, na katerih so lahko zaužili tudi to sporno meso, pri čemer je meso z dodanim žveplom v prahu zdravju škodljivo.

Uprava bi morala sporno meso odpoklicati

Poleg tega, da obveščanje javnosti in vrha kmetijskega ministrstva ni bilo ustrezno, saj je tudi ministrica Aleksandra Pivec za afero izvedela šele oktobra in to na podlagi novinarskega vprašanja, ne pa od svojih inšpektorjev, je nadzor po naših informacijah pokazal tudi, da bi Uprava za varno hrano morala odrediti odpoklic spornega mletega mesa s trgovskih polic, pa tega ni storila. Tu je uprava torej ravnala drugače kot v primeru svinjskega mesa iz sporne avstrijske klavnice, ko je podjetje za podjetjem umikalo izdelke iz te svinjine iz klavnice v avstrijski Lipnici.