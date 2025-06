Razkrivamo razlog, zakaj so vplivneži zaprli svoje profile

Katarina Benček , Lepa Afna , Alen Podlesnik in Ines Pusovnik so zadnjo zgodbo oziroma story objavili v ponedeljek zjutraj, v njem pa kot razlog zaprtja navedli le, da potrebujejo čas zase. Od takrat smo se spraševali, kaj je resničen razlog, da so se odločili za ta nenavadni korak.

Vplivneži opozarjajo na skrb za zdravo prebavo

Zdaj so končno razkrili, kaj se je skrivalo za to odločitvijo. Želeli so opozoriti, kakšno nelagodje in koliko skrbi ter vprašanj lahko povzroči zaprtje profila na družbenih omrežjih. Svoje sledilce so nagovorili, da naj se z enako skrbnostjo in pozornostjo odzovejo ob zaprtju, ki je ena najpogostejših prebavnih težav, ter opozorili na pomen prebavnega zdravja.

Lepa Afna se je ob ponovnem odprtju vsem sledilcem zahvalila za skrb: "Želela sem pokazati, kako lahko zaprtje – pa to v kakršnikoli obliki – pripelje do nejevolje." Katarina Benček pa je sledilcem sporočila, da na profilu @donat.sl najdejo " ...cel kup koristnih info od receptov do vaj, ki ti pomagajo do boljše prebave in splošno boljšega počutja."