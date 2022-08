Razkrivamo skrivnostni recept za športni uspeh Roka Možiča in Jana Kozamernika!

Eden od temeljev, ki to omogočajo, je zagotovo tudi ustrezna prehrana. Energijsko bogati in hranilni prigrizki, kot so novi Zott PROTEIN pudingi in jogurti, so obvezen del dnevnih menijev. Konec koncev prazna vreča ne more stati pokonci. Prav o tem smo se nedavno pogovarjali s slovenskima reprezentantoma Rokom Možičem in Janom Kozamernikom, ki sta se dotaknila pomembnosti prehranskega režima in treningov ter razkrila skrivnosti športnega uspeha.

Možič nam je povedal, da ves čas vsaj približno pazi na prehrano, ne le v času tekmovanj, zdaj ko z reprezentanti bivajo skupaj v hotelu, pa so dnevni meniji skrbno načrtovani s strani nutricionista oziroma kondicijskega trenerja ter ekipe kuharjev: Malo bolj proste roke imamo pri zajtrku, kjer je na voljo raznovrstna hrana, kosilo in večerja pa sta natančno definirana in vedno vsebujeta beljakovinsko bogate jedi, kot so ribe in meso, ogljikove hidrate za energijo v obliki riža in testenin ter vitamine z zelenjavo in sadjem.

Začnimo kar s prehrano. Ta predstavlja gorivo človeka. In če je gorivo kakovostno, bo tudi človek čez dan funkcioniral bolje ter postoril več. Od delovnih in domačih obveznosti, do večerne rekreacije, pa še mu bo ostalo energije. Zato tudi slovenski odbojkarji gledajo, da jejo kar se da dobro.

Odličen prigrizek za takrat, ko ste v naglici predstavljajo Zott PROTEIN pudingi in jogurti, ki ne vsebujejo ne laktoze ne glutena. Predstavljajo namreč uravnotežen obrok z vsemi makrohranili in vas lahko spremljajo praktično na vsakem koraku, prav tako pa v obliki 'sladke pregrehe' popestrijo zajtrk ali večerjo.

Zakaj in koliko beljakovin?

Le malo hranil je tako pomembnih, kot so beljakovine. V primerjavi z drugimi glavnimi viri energije, kot so ogljikovi hidrati in maščobe, beljakovine niso le vir energije. V našem telesu imajo pomembno vlogo pri številnih procesih in presnovnih funkcijah. Ključno vlogo imajo pri pridobivanju mišične mase, oskrbujejo celične membrane in so pomembne za imunski sistem. Če jih ne zaužijemo dovolj, bo to vplivalo na naše zdravje in telesno sestavo.

Uživanje beljakovin je najbolje enakomerno porazdeliti čez dan. Splošna priporočila so, da pri vsakem obroku zaužijemo nekje od 15 do 25 gramov beljakovin, oziroma natančneje 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne teže na dan. Konec koncev imamo ljudje različna telesa in se razlikujemo po višini in teži. Študije pa prav tako kažejo, da višji vnosi naenkrat – tisti, ki presegajo 40 gramov – niso nič bolj koristni od priporočenih količin.

Še mali 'plonk ceglc' v obliki recepta: Z banano, grškim jogurtom in trdo kuhanim jajcem boste v povprečju zaužili 19 gramov beljakovin. 100 gramov piščančjih prsi s pol skodelice riža in pol skodelice zelenjave predstavljajo 25 gramov beljakovin. Z eno porcijo izdelkov Zott PROTEIN pa boste v svoje telo vnesli 20 gramov beljakovin. Idealno za dan poln energije.