Razkrivamo sum novačenja v rusko vojsko

Facebook profil 31-letnega Neđa. Domnevnega bosanskega Srba, s trenutnim prebivališčem v Mariboru. In to je njegova ponudba. Če se želi kdo pridružiti ruski armadi in pomagati v "specialni vojaški operaciji"; bonus za podpis 25 tisoč evrov, mesečna plača 2.500 evrov plus dodatki.

"Zagotovo v tem primeru gre za novačenje za tujo vojsko," pravi Rajko Kozmelj, nekdanji direktor Sove.

Ob tem pa še pravica do ruskega državljanstva, pomoč pri prihodu, za avionske karte pa bo poskrbljeno. "Pišite na Watsapp ali Telegram" in priložen kontakt. V pripisu pa poziv: "Prosim, da dobro razmislite pred prihodom". Po kratem premisleku, sem se za vojaščino pozanimal tudi sam. A s številke z rusko klicno številko ni bilo nobenega odgovora.

Pod Facebook objavo iskanja rektutov pa več komentarjev in všečkov. Toda Ali gre pri tem sploh za resnično ponudbo? Da se je Neđo v ruski uniformi boril na ukrajinski fronti, so lani poročali tudi bosanski mediji. A seveda za Facebook profilom lahko v resnici stoji tudi nekdo drug. In kaj o tem pravi zakon? "Kdor novači državljane Republike Slovenije ali državljane drugih držav ali osebe brez državljanstva za službo v sovražnikovi vojski ali drugih sovražnikovih oboroženih silah ali za sodelovanje v vojni ali oboroženem spopadu proti Republiki Sloveniji ali njenim zaveznikom, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let."

"In če tega elementa sovražnosti ne moremo dokazati, ni podan. Potem težko nekomu očitamo kaznivo dejanje. Kljub temu, da je novačenje popolnoma evidentno iz teh objav. Torej Slovenija ni v vojni. Slovenija ni v oboroženem spopadu z drugo državo. In bi tako imeli sovražnika. v tem primeru Rusijo," pravi Kozmelj.

Da primer poznajo in se z njim ukvarjajo, so nam potrdili tudi na policiji. "Na policijski upravi Maribor smo prejeli tovrstno anonimno prijavo in trenutno še preverjamo navedbe tudi v smeri morebitnega obstoja razlogov za sum storitve kaznivega dejanja iz področja kaznivih dejanj zoper obrambno moč države."

Bolj skrivnostno pa slovenski obveščevalci: "Podatki, ki jih agencija pridobi v okviru izvajanja nalog iz zakona o Sovi, so tajni in jih agencija ne komentira. V primeru, da agencija ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje oziroma pripravlja ali organizira izvršitev kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, o tem obvesti generalnega direktorja policije in pristojnega državnega tožilca." Neuradno pa primer podrobno spremljajo.