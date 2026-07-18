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Slovenija

Razkrivamo sum novačenja v rusko vojsko

Maribor, 18. 07. 2026 19.17 pred 15 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Anže Božič
Ruski vojak

Razkrivamo sum spletnega rekrutiranja v rusko vojsko, domnevno organiziranega iz Maribora. Na družbenem omrežju Facebook se je pojavil - in medtem tudi že izginil - oglas, ki zelo neposredno novači morebitne vojake za boj na ukrajinski fronti. Za sodelovanje ponujajo 25 tisoč evrov in mesečno plačo 2.500 evrov z dodatki. Novačenje za tujo vojsko je po slovenski zakonodaji kaznivo. Pa slovenska policija in obveščevalci primer preiskujejo? In na kaj pri tem opozarja nekdanji direktor Sove?

Facebook profil 31-letnega Neđa. Domnevnega bosanskega Srba, s trenutnim prebivališčem v Mariboru. In to je njegova ponudba. Če se želi kdo pridružiti ruski armadi in pomagati v "specialni vojaški operaciji"; bonus za podpis 25 tisoč evrov, mesečna plača 2.500 evrov plus dodatki.

"Zagotovo v tem primeru gre za novačenje za tujo vojsko," pravi Rajko Kozmelj, nekdanji direktor Sove.

Ob tem pa še pravica do ruskega državljanstva, pomoč pri prihodu, za avionske karte pa bo poskrbljeno. "Pišite na Watsapp ali Telegram" in priložen kontakt. V pripisu pa poziv: "Prosim, da dobro razmislite pred prihodom". Po kratem premisleku, sem se za vojaščino pozanimal tudi sam. A s številke z rusko klicno številko ni bilo nobenega odgovora.

Pod Facebook objavo iskanja rektutov pa več komentarjev in všečkov. Toda Ali gre pri tem sploh za resnično ponudbo? Da se je Neđo v ruski uniformi boril na ukrajinski fronti, so lani poročali tudi bosanski mediji. A seveda za Facebook profilom lahko v resnici stoji tudi nekdo drug. In kaj o tem pravi zakon? "Kdor novači državljane Republike Slovenije ali državljane drugih držav ali osebe brez državljanstva za službo v sovražnikovi vojski ali drugih sovražnikovih oboroženih silah ali za sodelovanje v vojni ali oboroženem spopadu proti Republiki Sloveniji ali njenim zaveznikom, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let."

"In če tega elementa sovražnosti ne moremo dokazati, ni podan. Potem težko nekomu očitamo kaznivo dejanje. Kljub temu, da je novačenje popolnoma evidentno iz teh objav. Torej Slovenija ni v vojni. Slovenija ni v oboroženem spopadu z drugo državo. In bi tako imeli sovražnika. v tem primeru Rusijo," pravi Kozmelj.

Da primer poznajo in se z njim ukvarjajo, so nam potrdili tudi na policiji. "Na policijski upravi Maribor smo prejeli tovrstno anonimno prijavo in trenutno še preverjamo navedbe tudi v smeri morebitnega obstoja razlogov za sum storitve kaznivega dejanja iz področja kaznivih dejanj zoper obrambno moč države."

Bolj skrivnostno pa slovenski obveščevalci: "Podatki, ki jih agencija pridobi v okviru izvajanja nalog iz zakona o Sovi, so tajni in jih agencija ne komentira. V primeru, da agencija ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje oziroma pripravlja ali organizira izvršitev kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, o tem obvesti generalnega direktorja policije in pristojnega državnega tožilca." Neuradno pa primer podrobno spremljajo.

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KOMENTARJI13

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Bolfenk2
18. 07. 2026 19.32
Če bi šlo za plačance za Zelenkotove naciste, bi mediji še reklamo delali in pozivali ljudi, da se jim pridružijo.
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+1
1 0
marre
18. 07. 2026 19.32
Izjemna priložnost za tukaj prisotne prokremeljske bote, ki bodo lahko uresničili svoje sanje in se borili in živeli v Putlerjevem carstvu.. Edino majhen problem nastane, ker je treba preživet en mesec, da dobiš prvo plačo heheh..
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+1
1 0
bububu123
18. 07. 2026 19.32
Saj Rusija ni SOVRAŽNIK!! in ni agresor Sloveniji... Torej ni kaznivo
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0 0
Še89sekund
18. 07. 2026 19.31
Putlerjevi novi vojaki imajo od trenutka ko prispejo na bojišče do smrti največ uro življenja , tako da ne prve plače ..niti prvega dneva ne dobijo mame in udove plačanega....
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0 0
Združene države Evrope
18. 07. 2026 19.31
Tega bosanskega srba pa izgnat iz države. To je sovražnik Slovenije. Normalen človek ne gre v tujo državo in novači vojake za tretjo sovražno državo.
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0 0
truelies
18. 07. 2026 19.29
Mesec se bo prijavil da ne bo več neumnosti po raznih fotopubih počel.
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+4
4 0
Združene države Evrope
18. 07. 2026 19.29
Odlična priložnost za rusofile, ki tukaj gor navijajo za rusijo že skoraj 5 let. Pa na mmcju je ogromno kandidatov.
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+3
4 1
mackon08
18. 07. 2026 19.28
Ma naj gre kdor hoče, tam bo kot glinasti golob.
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+5
5 0
Bagzii
18. 07. 2026 19.26
Ukrajina rekeutira vojake iz celega sveta od prvega dne vojne, celo mediji ste ves čas oglaševali to
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+3
4 1
Še89sekund
18. 07. 2026 19.33
Ukrajina za obrambo ,fašistlandija pa za agresijo na sosednjo državo...uspeš razumeti razliko ?
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0 0
PinkFrižider
18. 07. 2026 19.24
O tem kar se je pred odletom Holoba Wagnerskega skupinsko dogajalo na Telegramu pa niti besede prosim..
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0 0
kokicas
18. 07. 2026 19.22
Zakaj pa ne saj prostovoljcev je že davno zmanjklo, podpišes in greš na fronto v prvo vrsto stat. Nobenega denarja nebo nikoli samo vprašanje koliko časa bos ostal živ
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+3
3 0
Medo888
18. 07. 2026 19.21
Kriza je ? Pa ponujajo denar ?
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+2
3 1
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