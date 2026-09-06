Razkrivamo tretjo pravnomočno obsodbo Stevanovića

Okrajno sodišče v Kranju je pred 15 leti dokončno razsodilo, da je takrat policist, danes pa predsednik parlamenta Zoran Stevanović, kriv.
Kot izhaja iz sodbe - zato ker je z namenom, da bi si pridobil protipravno premoženjsko korist - spravil koga z lažnivim prikazovanjem dejanskih okoliščin v zmoto in ga s tem zapeljal, da je ta v škodo tujega premoženja nekaj storil. Oziroma konkretno, da je v aprilu 2008 oškodovanko prosil, da mu do septembra istega leta posodi 2500 evrov.
"Pri tem kaznivem dejanju je bil očitno v posebnem odnosu z oškodovanko, zato mu je slednja verjela, tudi zato ker je bil policist, mu posodila ali dala denar," pravi Miran Šubic s portala Trma.si.
Šubic, ki je prišel na sled novemu madežu iz Stevanovićeve preteklosti, opominja še, da v sodbi piše, da je Stevanović oškodovanki v jamstvo ponudil avto, ki pa, pozor, sploh ni bil njegov. "Nato pa tega ni izpolnil in ona se je v stiski zatekla k roki pravice."
V tej zadevi je bil, kot izhaja iz dokumentov, Stevanović obsojen leta 2010, nato se je domnevno pritožil, sodba pa je pravnomočna postala leto kasneje. Stevanović je bil kaznovan s šestimi meseci zapora, pogojno, če v treh letih ne naredi novega kaznivega dejanja in pod posebnim pogojem, da v enem letu od pravnomočnosti oškodovanki vrne denar.
Spomnimo, da je bil Stevanović pred tem že obsojen, prvič zaradi ogrožanja varnosti in drugič zaradi poskusa ogoljufanja zavarovalnice. Slednje je pred volitvami za našo medijsko hišo zanikal.
Eden od treh predsednikov naše države je, ko smo razkrili nasprotno, dejal, da ko so sodbe iz kazenske evidence izbrisane, zanj ne obstajajo več. Nasprotno pa informacijski pooblaščenec meni, da absolutne javne osebnosti ne morejo pričakovati, da sta dogodek in obsodba zaradi tako imenovane rehabilitacije izbrisana tudi iz zgodovine in da ne obstajata več.
Na razkrito obsodbo iz leta 2011 so se odzvali v kabinetu predsednika državnega zbora, kjer pravijo, da Stevanović "starih, zaključenih in izbrisanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne namerava komentirati". Ob tem poudarjajo, da lahko Stevanović kadar koli predloži potrdilo o nekaznovanosti, prav tako pa da zoper njega ne poteka noben kazenski postopek.
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