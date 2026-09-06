Razkrivamo tretjo pravnomočno obsodbo Stevanovića

Okrajno sodišče v Kranju je pred 15 leti dokončno razsodilo, da je takrat policist, danes pa predsednik parlamenta Zoran Stevanović, kriv.

Kot izhaja iz sodbe - zato ker je z namenom, da bi si pridobil protipravno premoženjsko korist - spravil koga z lažnivim prikazovanjem dejanskih okoliščin v zmoto in ga s tem zapeljal, da je ta v škodo tujega premoženja nekaj storil. Oziroma konkretno, da je v aprilu 2008 oškodovanko prosil, da mu do septembra istega leta posodi 2500 evrov.

"Pri tem kaznivem dejanju je bil očitno v posebnem odnosu z oškodovanko, zato mu je slednja verjela, tudi zato ker je bil policist, mu posodila ali dala denar," pravi Miran Šubic s portala Trma.si.

Šubic, ki je prišel na sled novemu madežu iz Stevanovićeve preteklosti, opominja še, da v sodbi piše, da je Stevanović oškodovanki v jamstvo ponudil avto, ki pa, pozor, sploh ni bil njegov. "Nato pa tega ni izpolnil in ona se je v stiski zatekla k roki pravice."