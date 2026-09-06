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Slovenija

Razkrivamo tretjo pravnomočno obsodbo Stevanovića

Ljubljana, 06. 09. 2026 19.00 pred 1 uro 2 min branja 168

Avtor:
Žana Vertačnik M.V.
Zoran Stevanović

Ne dvakrat, Zoran Stevanović je bil pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Razkrivamo sodbo, ki ga je leta 2011 dokončno obremenila goljufije. Prej policist, danes pa šef parlamenta si je izposodil denar, kot garancijo pa oškodovanki ponudil avto, ki sploh ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo prigoljufanega denarja. Stevanović medtem "starih, zaključenih in izbrisanih zadev" ne želi komentirati.

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Okrajno sodišče v Kranju je pred 15 leti dokončno razsodilo, da je takrat policist, danes pa predsednik parlamenta Zoran Stevanović, kriv.

Kot izhaja iz sodbe - zato ker je z namenom, da bi si pridobil protipravno premoženjsko korist - spravil koga z lažnivim prikazovanjem dejanskih okoliščin v zmoto in ga s tem zapeljal, da je ta v škodo tujega premoženja nekaj storil. Oziroma konkretno, da je v aprilu 2008 oškodovanko prosil, da mu do septembra istega leta posodi 2500 evrov.

"Pri tem kaznivem dejanju je bil očitno v posebnem odnosu z oškodovanko, zato mu je slednja verjela, tudi zato ker je bil policist, mu posodila ali dala denar," pravi Miran Šubic s portala Trma.si.

Šubic, ki je prišel na sled novemu madežu iz Stevanovićeve preteklosti, opominja še, da v sodbi piše, da je Stevanović oškodovanki v jamstvo ponudil avto, ki pa, pozor, sploh ni bil njegov. "Nato pa tega ni izpolnil in ona se je v stiski zatekla k roki pravice."

Pravnomočna obsodba Zorana Stevanovića
Pravnomočna obsodba Zorana Stevanovića
FOTO: Trma.si

V tej zadevi je bil, kot izhaja iz dokumentov, Stevanović obsojen leta 2010, nato se je domnevno pritožil, sodba pa je pravnomočna postala leto kasneje. Stevanović je bil kaznovan s šestimi meseci zapora, pogojno, če v treh letih ne naredi novega kaznivega dejanja in pod posebnim pogojem, da v enem letu od pravnomočnosti oškodovanki vrne denar.

Spomnimo, da je bil Stevanović pred tem že obsojen, prvič zaradi ogrožanja varnosti in drugič zaradi poskusa ogoljufanja zavarovalnice. Slednje je pred volitvami za našo medijsko hišo zanikal.

Eden od treh predsednikov naše države je, ko smo razkrili nasprotno, dejal, da ko so sodbe iz kazenske evidence izbrisane, zanj ne obstajajo več. Nasprotno pa informacijski pooblaščenec meni, da absolutne javne osebnosti ne morejo pričakovati, da sta dogodek in obsodba zaradi tako imenovane rehabilitacije izbrisana tudi iz zgodovine in da ne obstajata več.

Na razkrito obsodbo iz leta 2011 so se odzvali v kabinetu predsednika državnega zbora, kjer pravijo, da Stevanović "starih, zaključenih in izbrisanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne namerava komentirati". Ob tem poudarjajo, da lahko Stevanović kadar koli predloži potrdilo o nekaznovanosti, prav tako pa da zoper njega ne poteka noben kazenski postopek.

zoran stevanović obsodba pravnomočna

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KOMENTARJI168

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luna61
06. 09. 2026 20.22
Sprašujem se, če bi stranka Resnica pristopla k levim strankam, tudi iz naftalina ven vlekli razne sodbe. Pa da ne bo pomote. Stranke Resnica nisem volila in je tudi ne bi nikoli. Ta Stevo mi je zoprn, da mi kateri od komentatorjev ne bi napisal, da si ga naj domov peljem. Bleg...
Odgovori
0 0
Jerry321
06. 09. 2026 20.22
Mislim… treba je razpustit parlament in ponovno it na volitve!!!
Odgovori
0 0
Tir1
06. 09. 2026 20.20
Saj desnim je vseeno. Desničarji so pač taki očitno.
Odgovori
+2
2 0
street45
06. 09. 2026 20.20
Ne razumem Janše. Stevo mu je v obraz govoril kako je overovil papir da ne bo sodeloval z njim in stranka ne bo sodelovala s SDS. Se je Janši res šlo tako noro za oblast, da je bil pripraljen vse to ignorirat? Že 3 mesece nazaj sem napisal, da bodo s to stranko sami problemi. Stevo ni nič drugega kot prevarant s tistim Mijićem na čelu. Logar je še pa večja farsa s tistim njegovim "SKOK-om".
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+3
3 0
Tir1
06. 09. 2026 20.19
Žalostno je, da je v tej vladi on še najmanj škodljiv.
Odgovori
+0
2 2
hjaman
06. 09. 2026 20.20
Prej škodljivi mediji in sodišče ki dela za leve da kahko kar tako pridobijo dokumentacijo
Odgovori
-3
0 3
Kviz
06. 09. 2026 20.19
Levnuhi se ga res bojijo.
Odgovori
-5
1 6
thetech
06. 09. 2026 20.21
Pričakovan odziv, namreč levaki ste vedno ščitili kriminalce....
Odgovori
-1
1 2
mate08
06. 09. 2026 20.18
Človek je nedolžen kot ljubjlanski šerif...al ni??
Odgovori
+1
1 0
jezenslovenec
06. 09. 2026 20.18
In še kar ga gledamo, da hodi po slovenski zemlji.
Odgovori
+2
2 0
tincoop
06. 09. 2026 20.17
Laži laži laži me, ti to praviš najbolje....
Odgovori
+2
4 2
jank
06. 09. 2026 20.16
Vlada lopov!
Odgovori
+4
5 1
0523
06. 09. 2026 20.15
Človek brez obraza.
Odgovori
+6
6 0
brezvode
06. 09. 2026 20.14
Sami lažnivi Kljukci
Odgovori
+6
6 0
sencina
06. 09. 2026 20.12
Pravi za janso.Boljsdga ne bi nasel pod mikroskopom.
Odgovori
+6
8 2
boslo
06. 09. 2026 20.11
Pravilno ste zapisali, najmanj trikrat. Pri njemu nikoli ne veš kdaj bo padel kak okostnjak iz omare
Odgovori
+9
13 4
ho?emVšolo
06. 09. 2026 20.10
Volk dlako menja, nrvi nikoli. Zagotovo je še ogromno stvari, ki še čakajo na razodetje.
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+5
10 5
nora_ovca
06. 09. 2026 20.09
Predlagam, da opozicijo spravi vlado v kot. Če tudi na račun propada koalicije bo to (upam!!!) da JASNO sporočilo ljudem, koliko jim je dejansko mar za vas, nas, ustavo, pravico in poštenje. Da vidimo sedaj odziv Janezka. Neprecenljivo!
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+2
7 5
mamico_vam...
06. 09. 2026 20.08
Vaše brskanje po naftalinu, po nareku bog si ga vedi koga....verjetno kakšnih vaših levih nedelnežev, objavljate samo zaradi deskriditacije nekoga, ki ne pelje po vaših tirih. 2011? A koledarja ne premorete. So pa blizu razkritja rabote, ki so se dogajale pred kratkim, pa da vidimo koliko boste objavljali kraje v pravem pomenu besede, kraje proracuna, goljufije, laži in vseh ostalih anomalij prejšnje kvazi vlade. No, ipak ste levi medij. nikakor pa ta novica ni neka novica.
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-1
9 10
Mehtilda
06. 09. 2026 20.12
Mamicovamkarkoli, če pustiš ob strani obsedenost z desno ali levo politiko. Ali se ti ne bi zdelo prav, da nekdo, ki je 3x pravnomočno obsojen, ne more v parlame t? Seveda bi bilo tudi prav, da se obtoži in obsodi vsakega politika, ki počne neprimerne vragolije. Jaz in ti bi bila takoj, za te naše take in drugačne predstavnike pa to ne drži. Pa ni važno o, ali iz desne ali leve smeri.
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+6
6 0
Jerry321
06. 09. 2026 20.08
A Stevanovič, k odstopu poziva Goloba!! 😆😆😆 PA KJE MI ZIVIMO LJUDJE?!! Desnule v parlamentu in izven njega bi od ogorčanja padale v NEZAVEST če bi bil član katere od levih strank 😆🐒🐒🐒
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+3
10 7
zvoneti
06. 09. 2026 20.08
Tole sramoto so ustoličili samooklicani največji domoljubi in sovražniki vsega južnega in priseljenskega. Ha, ha umreš od smeha, kje ste desnuharji z svojimi sovražnimi zapisi?
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+0
8 8
paru
06. 09. 2026 20.08
Živel Janša in Vrtovec / zraven še mali Janša v osebi Logar/, ki sta ustoličila *poštenjaka* Stevanovića, da sta se sama dokopala do oblasti!!! In v tako mafijsko državo naj kot desničar in veteran verjamem in jo cenim??? Sam menim, da so potrebne nove volitve , saj nam 3x obtoženi policist ne more zavzeti 2. najpomembnejše funkcije v državi.
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+0
5 5
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