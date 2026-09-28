Razkrivamo ugotovitve policijskega poročila nesreče Pirc Musarjeve

"Okrog pol petih smo zapeljali v tunel. Spomnim se zaviranja. Najprej rahlega poka v avto pred nami, potem pa nas je odbilo v zid tunela," se je nesreče nekaj dni po njej spominjala predsednica države. Poročilo pa pod drobnogled vzame tudi sestavo kolone in razporeditev policistov v njej.

Kot ugotavlja poročilo, "je iz pridobljenih informacij in pridobljenega posnetka bilo ugotovljeno, da so bila v času prometne nesreče v koloni vozil s spremstvom tri vozila. Varovana oseba, torej predsednica, se je nahajala v srednjem (kombiniranem) vozilu, ki sta ga spremljali dve drugi vozili policije".

Kaj se je dogajalo v predsedničini koloni in ali so bila pri njenem varovanju spoštovana vsa pravila? Dobra dva meseca po nesreči Nataše Pirc Musar ugibanja zamenjujejo konkretne ugotovitve policijskega poročila. To pod drobnogled jemlje tudi varovanje predsednice in taktiko vožnje varovane osebe ter se pri tem opira na priročnik Taktika osebnega varovanja, ki natančno določa, kako mora biti organiziran prevoz varovane osebe.

"Zadnje vozilo v koloni je bilo spremljevalno (varnostno) vozilo in se je v njem, poleg voznika, vozil še vsaj en policist, ki je varoval varovano osebo. Vsa vozila so med vožnjo uporabljala znake, ki jih uporabljajo vozila s spremstvom, in sicer rdečo in modro utripajočo luč s sireno. Svetlobni znaki na vozilih so bili nameščeni v skladu z veljavnimi predpisi," ugotavlja poročilo.

Toda varnostna vprašanja se začnejo pri prvem vozilu v koloni. Po ugotovitvah poročila je bil namreč v času nesreče v njem le en policist – voznik. "V priročniku je natančno določeno, kdo in na katerem mestu oziroma sedežu so osebe v spremljevalnem vozilu. Iz pridobljenih informacij je razvidno, da se je v prvem vozilu vozil samo en policist, ki je vozil vozilo, brez dodatnih policistov oziroma članov ekipe, kar v priročniku ni navedeno in ne dopušča te možnosti. Če vozilo varovane osebe spremlja dodatno spremljevalno vozilo, to vozi pred vozilom varovane osebe in se v njem poleg voznika mora nahajati še vsaj en varnostnik," navajajo v poročilu.

Ter še, da priročnik tudi ne dopušča možnosti, da bi takšno vozilo prevzelo vlogo predhodnega policijskega vozila, saj da to vozilo vozijo policisti v uniformah (poleg voznika se v vozilu nahaja še vsaj en policist, ki je vodja policijskega spremstva), vozilo pa je ustrezno označeno oziroma uniformirano.

Priročnik sicer predvideva izjemo – v izjemno redkih primerih lahko kolono na čelu in zaključku spremljata uniformirana policista na motornih kolesih. A tudi takrat je na koncu predvideno zaključno policijsko vozilo z najmanj dvema uniformiranima policistoma.