Razkrivamo: računsko sodišče glede nakupa stavbe na Litijski prikimava revizorki

Kako na očitke odgovarja minister Klemen Boštjančič? "Po besedah mojih kolegov iz proračuna ne gre za nobene posebne navedbe, ki se ne bi v prejšnjih letih že pojavljale v poročilu računskega sodišča. /.../ To je v resnici mehka materija, ker v resnici, kaj je predvideno in nepredvideno ... Lahko seveda jaz in vi nimava popolnoma enakega mnenja. Mi seveda smo prepričani, da vse transakcije, ki smo jih naredili, je šlo za nepredviden namen."

Skoraj 150 strani dolg dokument – osnutek zbranih ugotovitev, kako skrbno in zakonito oz. nezakonito je vlada ravnala z našim denarjem. Le nekaj strani je sicer namenjenih aferi Litijska, a so stališča revizorjev, zdi se, dovolj zgovorna.

In kaj na izsledke porečejo Socialni demokrati? Afera, ki je ob notranjih bojih in koalicijskih trenjih tedne teptala predvsem stranko SD, zdaj z domnevno nezakonitim prerazporejanjem denarja bremeni celotno vlado.

"Ne bom političen arbiter pri tej zadevi. Gre za resno zadevo in je prav, da pridejo vse nejasnosti in vsi ven, ki so bili krivi za ta slab nakup," pravi Matjaž Han, minister za gospodarstvo in predsednik SD. Počakajmo, da svoje povedo še kriminalisti, poziva.

Manj kavalirsko pri iskanju krivca za nastalo politično-nepremičninsko afero na drugi strani odgovarja podpredsednik Gibanja Svoboda. "Vsebinsko se ne vlada ne predsednik vlade ne finančni minister niso ukvarjali s tem, ali je ta nakup racionalen ali ne. Pristojnost, absolutno ena in edina, je bila od ministrstva za pravosodje," je jasen Matej Arčon, ki pa ne verjame, da je bil ta postopek izpeljan nezakonito.

Ob tem opozorimo, da računsko sodišče v poročilu sicer ne išče krivcev, torej posameznikov, ki so na takšne ali drugačne načine pomagali izpeljati posel. Presoja pa zakonitost upravljanja z javnim denarjem – tako posameznih ministrstev kot tudi celotne vlade, ki se je s sklepom soglasno odločila za sporno prerazporeditev sredstev.

Gre torej zgolj za osnutek poročila, revidiranci bodo še lahko podali pripombe in odgovorili na očitke, računsko sodišče pa naj bi končno različico dokumenta nato objavilo najkasneje do konca poletja.