Razkrivamo: več kot 260 kršiteljev, kar 44 gostinskih obratov začasno zaprtih

V uredništvu smo na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja pridobili inšpekcijske odločbe, ki jih je v lanskem letu izdala Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na zemljevidu lahko preverite, katere gostilne so bile sporne, in preberete o kršitvah, ki so jih inšpektorji zaznali. Večina je nepravilnosti odpravila, a nekateri so prepovedi dobili tudi večkrat.

Inšpektorji so v lanskem letu pregledali 956 obratov, 44 so izdali prepoved obratovanja. Če primerjamo podatke z letom 2017, vidimo, da so se v prehranski industriji v Sloveniji izkazali za slabše. Ko preberemo odločbe, ki so bile izdane z opozorili ali celo s prepovedjo, lahko vidimo, da sta sledljivost izdelkov in pomanjkljiva higiena pogost problem. Posamezno gostilno, pekarno ali restavracijo najdete na spodnjem zemljevidu. S klikom se vam odpre povezava na odločbo.

V odločbi enega od lokalov tako lahko beremo, da lastnica lokala ni poskrbela za uvajanje in vzdrževanje higienskih standardov, prav tako ni identificirala vseh tveganj, ki bi lahko nastala z nepravilnim rokovanjem s hrano.

Nepravilnosti in umazanija FOTO: UVHVVR

Druga prepoved je bila izdana zaradi izredno slabega higienskega stanja v kuhinji in predvsem delovnimi površinami, prepoved v tej gostilni je veljala do čiščenja in vzpostavitve standardov.

Nepravilnosti in umazanija FOTO: UVHVVR

Številni lokali, gostilne in pekarne, ki so dobili odločbe, so imeli hrano s pretečenim rokom, zabeleženo je tudi nepravilno rokovanje s hrano, ki je bila kuhana. Tako so inšpektorji pogosto zasledili, da je bila surova hrana preblizu kuhane, kar pomeni, da bi lahko prišlo kontaminacije kuhanega živila s surovim. V nekaterih lokalih je bilo tudi nepravilno urejeno odvajanje odpadnih voda, problematična je tudi bližina toaletnih prostorov, ki so se odpirali v kuhinjo, kar seveda ni dovoljeno.

Nepravilnosti in umazanija FOTO: UVHVVR

V nekaterih restavracijah oziroma gostilnah je bilo slabo stanje fug, ploščic in odlagalnih površin celo razlog za začasno zaprtje oziroma prepoved njihove uporabe, saj jih po mnenju inšpektorjev ni bilo možno dovolj dobro očistiti ali razkužiti.