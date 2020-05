Razkrivamo, zakaj je tožilec Brezigar zavrgel ovadbo parlamentarne komisije zoper bančnike NLB

Tožilec Jaka Brezigar je po naših neuradnih informacijah zapisal, da ni bilo ugotovljeno, da bi se kdorkoli od zaposlenih v NLB materialno okoristil zaradi poslovanja banke z iranskim državljanom. In da ni nobenih dokazov za to, da bi na transakcijske račune prihajala sredstva iz kaznivih dejanj. Ali pa, da bi se s tem imetnikom računov ustvarjal protipraven zaslužek. Tožilec pojasnjuje, da je šlo na podlagi zbranih dokazov za povsem običajno poslovno prakso z iranskimi podjetji. "Preiskovalci NPU so prepričljivo ovrgli vsako možnost fiktivnih faktur ter potrdili, da je bila podlaga za prejeta nakazila dejansko v poslovnem sodelovanju med slovenskimi dobavitelji in kupci iz Irana," med drugim še zapiše Brezigar.

Tudi prejšnji teden odstavljeni direktor NPU Darko Muženič v dokumentu Specializiranega državnega tožilstva, po naših neuradnih informacijah, sploh ni nikjer niti omenjen. Kaj šele, da bi bil vpleten v prikrivanje pranja denarja, kot ga ves čas obtožuje vladajoča politika. Dokument tožilstva razkriva, da naj bi šlo pri iranskih transakcijah za povsem običajno poslovno prakso. Poleg tega pa naj bi Uprava za jedrsko varnost RS potrdila, da izdelki, ki so bili financirani, niso bili takšne narave, da bi lahko bili uporabljeni v vojaške namene. Zato se zaenkrat prav nobeno kaznivo dejanje iz te zgodbe ni potrdilo. "Z ugotovitvami in zaključki NPU se strinjam, saj je njihova argumentacija razumljiva, izčrpna, pregledna in podkrepljena s podporno dokumentacijo," je v sklepu zapisal tožilec Jaka Brezigar .

Ni šlo za nedovoljen promet z orožjem ali eksplozivom

Brezigar je v dokumentu neuradno še zapisal, da so preiskovalci zbrali podatke tudi od Uprave za jedrsko varnost RS - ali bi lahko bili nekateri izdelki, ki so bili financirani, uporabljeni v vojaške namene. Zaradi proliferacije. Vendar so dobili zagotovilo, da nobeno blago ni bilo takšne narave. Zato so na Upravi za jedrsko varnost ovrgli možnost uporabe v jedrskem programu. Kar pomeni, da ni šlo niti za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. Niti za zlorabo položaja bančnikov. Pa tudi za nevestno delo v službi ne, kot je to navajala preiskovalna komisija Državnega zbora. "Čeprav preiskovalna komisija DZ navaja, da pri odgovornih osebah v NLB obstaja tudi možnost kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, pa to kaznivo dejanje lahko storijo le uradne osebe, uslužbenci NLB pa nimajo lastnosti uradnih oseb," je še zapisal tožilec.

Iranski državljan ni bil na črni listi, niti njegova podjetja

V predkazenskem postopku komisija ni preverjala sumov kršitve omejevalnih ukrepov, saj je kazenski zakonik to kaznivo dejanje inkriminiral šele z novelo leta 2012. Torej, v času finančnih transakcij preko štirih računov na NLB, ki so bili odprti od decembra 2008 do junija 2010, kaznivo dejanje ni bilo v igri. Bančniki pa so, preden so odprli račune, preverili, da stranka ni bila na črni listi oseb, proti katerim so bili uvedeni mednarodni omejevalni ukrepi, piše v sklepu. V tem primeru namreč banka ne bi smela vršiti transakcij za stranko, niti ni bilo dovoljeno skleniti poslovnega razmerja. Nobena od strank, ki jih je zastopal Farrokhzadeh, ni bila na črni listi, niti on sam. Policija pa je preko Europola opravila tudi poizvedbo, ali je bil iranski državljan, ki je imel tudi britansko državljanstvo, kdaj obravnavan zaradi financiranja terorizma. Odgovor je bil ne!

Tožilec Jaka Brezigar v sklepu še navaja, da so uslužbenci NLB preverili pogoje za odprtje transakcijskih računov. In ker jih je Farrokhzadeh izpolnjeval, ni mogoče trditi, da je bil drugače obravnavan kot drugi komitenti, nerezidenti v tej banki. Slovenski bančni prostor pa ni edini, ki se je v tistem času soočal s tovrstnim finančnim posredništvom, ko je šlo za poslovanje z iranskimi poslovneži. Iz zbranih podatkov je namreč razvidno, piše tožilec, da so prejemniki dobivali denar tudi od drugih družb, preko nemških, belgijskih, turških in ostalih svetovnih bank."Zaradi vsega navedenega sem naznanitev sumov kaznivih dejanj preiskovalne komisije Državnega zbora, ki sem jo obravnaval kot kazensko ovadbo, zavrgel," zaključi Brezigar.