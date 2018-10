Različne davčne stopnje, lastniki več nepremičnin pa ne bodo bolj obdavčeni

V koalicijskem sporazumu je sicer določilo, da bodo uvedli 'davek na nepremičnine in premoženje, ki bo bolj obdavčil lastnike več ter večjih nepremičnin', a takšen dogovor očitno ne bo šel skozi, saj bi to lahko pomenilo novo posredovanje ustavnega sodišča.

Vsebine osnutka v uredništvu nismo pridobili, se pa nanj sklicujejo pri časniku Delo in nacionalni televiziji pri povzemanju vsebine osnutka zakona. Jasno je, da bo davek ostal izključno prihodek občin, vlada pa bo pri pripravi zakona zasledovala cilj čim širše osnove, kar pomeni, da želi vključiti vse vrste nepremičnin. S tem bi pobrala več davka in na drugi strani omogočila čim nižjo davčno stopnjo.

Kakšna bo primerna davčna stopnja, še ni jasno, saj to še preučujejo. Je pa že jasno, da bodo davčne stopnje različne za različne vrste nepremičnin. Tako naj bi bile stanovanjske nepremičnine obdavčene po nižji stopnji od poslovnih nepremičnin, prav tako nižje pa naj bi bile stopnje obdavčitve za kmetijska in gozdna zemljišča. Kakšne so te stopnje, še ni znano, saj bodo predmet preučevanj v naslednjih mesecih. Se pa omenjata že stopnji 0,4 za stanovanjske in 0,6 za poslovne prostore, poroča Delo.

Medtem nacionalna televizija na drugi strani poroča o stopnji 0,1 in 0,6, pa 0,15 za kmetijska in 0,07 za gozdna zemljišča. Poročajo še, da so v osnutku pripravili tudi izračune z enotno stopnjo za vse vrste nepremičnin, in sicer 0,2 oziroma 0,26, vendar ugotavljajo, da bi to pomenilo precej višjo obdavčitev stanovanj kot zdaj in obenem dosti nižjo obdavčitev industrijskih in poslovnih nepremičnin.