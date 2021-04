Različni odzivi na vložitev predloga ustavne obtožbe: 'Višek pritlehnosti'

V poslanskih skupinah, ki se niso priključile predlogu ustavne obtožbe premierja Janeza Janše, so odzivi različni. NSi opozarja na namero destabilizacije političnega prostora, po mnenju SNS leva opozicija nima čuta državnosti. Nepovezani pa navajajo, da so zaradi očitkov v predlogu zapustili koalicijo. SDS, SMC in DeSUS predloga še ne komentirajo.

Predlog obtožbe predsednika vlade pred ustavnim sodiščem so v DZ vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Očitajo mu kršenje več členov ustave in zakonov. Med drugim s tem, da naj bi si vlada prisvojila vse pristojnosti upravljanja z epidemijo covida-19 in da ni naročila vseh cepiv proti covidu-19, ki bi jih lahko. Predsedniku vlade očitajo tudi pritiske na medije in tožilstvo.

Ob vložitvi predloga so se odzvali v poslanski skupini (PS) stranke SDS, ki ji Janša predseduje. Odzval se je vodja PS SDS Danijel Krivec, ki je dejal, da obžaluje, da so se omenjene stranke odločile "za še eno v vrsti nekonstruktivnih dejanj". Obrazložil je, da ustavna obtožba mora biti utemeljena z očitkom o kršitvi Ustave ali zakonov, ki jih obtožena oseba stori pri opravljanju svoje funkcije, očitano protipravno dejanje pa mora imeti velik pomen in težo. "Ni pa ustavna obtožba orodje za destabilizacijo vlade, boj za oblasti in ustvarjanje politične krize, kar je v konkretnem primeru edini namen strank leve opozicije." Dodal je, da obtožbe, ki so jih v izjavah za medije predstavile opozicijske stranke, ki so predlog vložile,"nimajo dejanske teže in niso podprte za argumenti". Na njihove očitke, da Janša ni zagotovil zadostnega števila cepiv je odgovoril, da podatki o precepljenosti kažejo, da je Slovenija nad povprečjem Evropske unije in med najuspešnejšimi državami na svetu po odstotku precepljenega prebivalstva. "Po odstopu ministra (Tomaža) Gantarja in Janševem začasnemu prevzemu Ministrstva za zdravje smo si dodatno izborili še skoraj 1.5 mio doz cepiv Biontech/Pfizer, kar nam omogoča sedanji nadpovprečni tempo cepljenja. In, kar je najpomembnejše: dodatna cepiva, ki jih je v prvi vrsti zagotavljal prav predsednik vlade Janez Janša, bodo omogočila zadostno precepljenost odraslega prebivalstva za učinkovito zaustavitev večine epidemičnega vala do začetka poletja."

Na del predloga ustavne obtožbe, da Janša uničuje STA z zaustavitvijo njenega financiranja je Krivec dejal, da kot so na vladi in Uradu Vlade RS za komuniciranje (Ukom) že večkrat poudarili, spoštujejo dogovor, ki je bil sklenjen med UKOM in STA. "V poslanski skupini SDS podpiramo zahtevo Ukoma po transparentnem delovanju STA. Predsednik vlade Janez Janša ravna v skladu z vsemi zakoni in drugimi pravnimi akti, kar velja tudi za direktorja Ukoma mag. Uroš Urbanijo." Med drugim je na obtožbo, da je premier odgovoren za protiustavno prepoved referenduma o investicijah v Slovensko vojsko (SV) in kršitve sklepa Ustavnega sodišča pojasnil: "V skladu s prvo alinejo 90. člena Ustave Republike Slovenije zakonodajnega referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč."Dodal je, da so investicije v SV investicije v obrambo države in njene varnosti. "Opozorimo naj še, da je stanje v Slovenski vojski v zadnjih 10 letih povsem neprimerno. Naša vojska ni pripravljena na spopad, pa tudi v mirnih časih je le pogojno operativna. V SDS spoštujemo naše vojake in vojakinje, spoštujemo njihovo odločitev za služenje domovini in zagotovili bomo, da bodo ustrezno opremljeni, da se bodo ob opravljanju svoje službe počutili varni in podprti. Ne bomo in ne moremo pristati na dodatne reze v proračun za vojsko, kot jih predlagajo v levi opoziciji." Da predsednik vlade spodbuja nasilje nad ženskami, nestrpnost in sovražni govor je demantiral s tem, da so ravno v PS SDS, katere član je takrat bil tudi Janša bili tisti, ki "smo zahtevali podpis Istanbulske konvencije za pravice žensk". "Prav tako nismo nikoli, kot tudi ne naš predsednik, spodbujali k nestrpnosti in sovražnemu govoru. V SDS nismo tisti, ki smo v času epidemije pozivali k nasilnim protestom. Nismo tisti, ki bi kadar koli pozivali k nemirom in nespoštovanju ukrepov. Očitek, da je naš predsednik, gospod Janez Janša, tisti, ki spodbuja k nasilju, nestrpnosti in sovražnemu govoru, je absurden."Svoje sporočilo je zaključil, da so v poslanski skupini SDS mnenja, da "tokrat leva opozicija poskuša v svojem boju za oblast izrabiti institut ustavne obtožbe" in da to dejanje obsojajo. Poslanka SDS Anja Bah Žibertpa je sporočila, da je ustavna obtožba "višek pritlehnosti". "Za levičarje je demokracija zagotovljena zgolj in edino takrat, ko so na oblasti oni. Zaradi zavračanja sodelovanja s politiko in stroko v boju s covidom-19 in kovanjem političnega dobička na račun mrtvih je Sloveniji pot v boju z virusom otežena," je navedla. V koalicijski NSi so navedli, da je ustavna obtožba ena izmed ustavnih pravic opozicije, ki pa mora biti utemeljena z očitkom o kršitvi ustave ali zakonov, po njihovi oceni ga je smiselno uporabiti pri jasno dokazanih kršitvah zakonov. "Bolj kot vložitev ustavne obtožbe pa bode v oči razdiralno in neodgovorno vedenje sedanje opozicije, ki očitno želi z vsemi razpoložljivimi sredstvi in v času zaostrene epidemiološke slike v Slovenijo vnesti še nestabilno politično situacijo,"so zapisali v odzivu za medije. Del opozicije po njihovem mnenju, namesto da bi združil moči pri premagovanju koronakrize, svoje aktivnosti posveča predvsem rušenju vlade, interpelacijam, širjenju nezaupanja v politiko in bojkotiranju srečanj, ki so namenjena reševanju krize.

V koalicijski poslanski skupini SMC za zdaj predloga niso komentirali, medtem so v opozicijski poslanski skupini DeSUS napovedali le, da se bodo o predlogu ustavne obtožbe še pogovorili. Odzval pa se je predsednik stranke SMC Zdravko Počivalšek, ki je sporočil, da "škoda, da opozicija ne razume zahtevnosti trenutne situacije in namesto sodelovanja pri zajezitvi epidemije in gospodarskemu okrevanju še vedno stavi na destruktivnost". "To bo spet nekaj stran vrženih dni, ki vsem kradejo čas in energijo. Verjamem, da ima tudi javnost dovolj tega uničevalnega pristopa," je nadaljeval in dodal, da se naj politika ukvarja raje z vsakodnevnimi izzivi, saj da se bo sam osredotočal na delo za razvoj gospodarstva in ohranjanje delovnih mesth, "prazne razprave pa prepuščam drugim". Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga je ob vložitvi predloga ustavne obtožbe povedala, da so "ravno zaradi teh stvari že potegnili ostre konsekvence, to je izstop iz poslanske skupine SMC in koalicije". V nedavno ustanovljeni poslanski skupini so namreč trije poslanci, ki so izstopili iz poslanske skupine SMC, in eden, ki je zapustil poslansko skupino DeSUS. Predsednik SNS Zmago Jelinčič pa je za STA dejal, da vložitev ustavne obtožbe kaže na"grozljivo paniko v levi opoziciji, ki je za pridobitev nekdanjih bonitet in privilegije pripravljena uničiti državo in domovino". "Če mislijo, da je njihova tako imenovana zmaga ob rušenju predsednika DZ Igorja Zorčiča kaj pomembna, se motijo, saj gre samo za trenuten premik v njihovo korist," je dejal. Po njegovem mnenju ustavna obtožba kaže, da leva opozicija "nima čuta državnosti, ne ve, kaj je država in kaj je domovina, in je pripravljena vse to prodati za denar".