Razlike med cepilnimi centri: v Tolminu cepljenih 23, v občini Hrpelje-Kozina le 15 odstotkov

Najslabše 'uvrščena' je trenutno obalno-kraška regija. Še posebej izstopa občina Hrpelje-Kozina, ki ima le dobrih 15 odstotkov cepljenih. Na drugi strani je goriška regija med najuspešnejšimi. V Tolminu je denimo cepljenih že več kot 23 odstotkov. In kje tiči vzrok, da prihaja do takšnih razlik? Da interesa med ljudmi ne bi bilo, predsednik krajevne skupnosti Hrpelje-Kozina Peter Boršič ne opaža: "Zainteresiranost v Hrpelju pa tudi na Kozini je velika. Predvsem pa je več te zainteresiranosti zdaj v zadnjem času, mogoče malo na račun poletne sezone. Imamo pa tudi kar nekaj krajanov, ki imajo sorodnike v državah bivše skupne države in jih želijo obiskati po sprostitvi ukrepov na mejah."

Predsednica društva upokojencev Hrpelje Janja Božič medtem ugotavlja, da je nekaj zadržanosti predvsem med mlajšimi nastalo zaradi vseh negativnih informacij okoli cepiva AstreZeneca. "Mislim, da so se začeli vsi zanimati za to, da bi se mogoče raje cepili s tistimi drugimi cepivi, pred AstraZeneco," opaža Božičeva.

Večje zanimanje za cepljenje je pri starejših

V zdravstvenem domu Sežana opozarjajo, da je potrebno pri cepljenosti upoštevati tudi strukturo prebivalcev. "Komen ima precej starejših prebivalcev in tam smo jih že kar nekaj pocepli, v Hrpeljah je precej mladih, tako da mislim, da je razlog tudi tu, ker se te mlajše generacije ne odločajo za cepljenje," meni Mateja Prelc iz Zdravstvenega doma Sežana.

Starejši so res potrdili, da so bili cepljeni. "Med starejšimi je bilo kar veliko zanimanja in smo jih kar precej precepli, predvsem nad 80 let, tudi nad 70 se še odločajo, potem pa vedno manj. Od 70 let navzdol je zanimanja vedno manj," še pove Prelceva. Še večjo težavo, pa po njenem mnenju, predstavlja na eni strani številčnost ljudi, na drugi pa le en cepilni center za kar štiri občine. Prebivalci Hrpelja-Kozine, Divače, Komna in Sežane se cepijo v edinem cepilnem centru v Sežani. Število potencialnih oseb za cepljenje tako naraste na več kot 26 tisoč. "Za vse lokacije cepimo samo v Sežani, ker je tako najbolj varno, tukaj zraven imamo ekipo in zdravnika, tako da je vse pri roki, če bi bilo karkoli in se nam tako zdi najbolj smiselno," doda Prelceva.

A na račun tega, je cepljenje precej bolj počasno. V treh dneh cepijo, po besedah Prelceve, med 600 do 800 ljudi, prejšnji teden so jih 1200, kar jim je predstavljalo kar velik zalogaj. "Verjetno bi še dodatni cepilni center omogočil tudi večjo precepljenost," meni Boršič.

Uspešna strategija v Tolminu

In če v Sežani na cepljenje kličejo le starejše, ostale pa povabijo s SMS sporočili, je v tolminskem cepilnem centru, kjer skupno pokrivajo 18 tisoč ljudi iz treh različnih občin, nekoliko drugače. Osebni zdravniki tam aktivno kličejo vse in prijavljene vnesejo v poseben program. "Osebni zdravniki sporočajo interesente v naš skupni seznam, tako da imamo pregled in se lahko dnevno prilagajamo tudi spreminjanju strategije države," opisuje koordinator za cepljenje Uroš Velikonja.

Pomagata jim Civilna zaščita in Rdeči križ. "Pomagamo pri klicanju oseb za naročanje, potem so tukaj še tehnične zadeve, ko pomagamo, usmerjamo ljudi in ostale malenkosti," pove sekretarka območnega združenja RK Tolmin Marjanca Velišček. In čeprav cepijo le enkrat tedensko, dodaja Velikonja, jim uspe pocepiti tudi 1000 oseb.