Razlike med SEO optimizacijo spletnih strani in spletnih trgovin

S pravilnim izvajanjem SEO optimizacije lahko dosežemo več organskega prometa na spletno stran, kar privede do večje obiskanosti, večje prepoznavnosti blagovne znamke in več konverzij. Proces optimizacije spletnih strani se razlikuje glede na vrsto spletnega mesta. V nadaljevanju predstavimo nekaj ključnih razlik, na katere moramo biti pozorni, če želimo optimizirati klasično spletno stran ali pa kompleksno spletno trgovino.

Ključne besede

Pri optimizaciji klasične predstavitvene spletne strani se običajno osredotočamo na določene ključne besede, ki se nanašajo na podjetje, storitve ali izdelke. Na drugi strani pa se pri optimizaciji spletnih trgovin pogosto uporabljajo ključne besede, ki so specifične za izdelke ali kategorije izdelkov, saj se stran želi pojavljati v rezultatih iskanja potencialnih kupcev.

Struktura spletne strani

Klasična predstavitvena spletna stran običajno vsebuje nekaj statičnih podstrani, kot so Domov, O nas, Storitve, Kontakt itd. Pri optimizaciji se osredotočamo na optimizacijo vsake strani za določene ključne besede in na zagotavljanje jasne strukture in navigacije.

Spletna trgovina ima običajno več izdelkov in kategorij izdelkov, kar zahteva optimizacijo za več ključnih besed in uporabo ustrezne kategorizacije izdelkov. Prav tako je pomembno, da je struktura spletne trgovine prijazna uporabnikom in omogoča enostavno navigacijo med izdelki. Ena izmed bolj poznanih spletnih trgovin v Sloveniji je Evino . Gre za obsežno spletno trgovino, za katero so bile v postopku SEO optimizacije spletne strani dobro razčlenjene kategorij. Dober primer je tudi spletna trgovina podjetja Carbonautica, ki ima znotraj kategorije Flagole, 4 dodatne podkategorije. Podkategorija boat flag poles pa je za njih najpomembnejša, saj ima največ iskanj.

Vsebina

Na klasični predstavitveni spletni strani je poudarek na predstavitvi podjetja, storitev in drugih informacij, ki so pomembne za obiskovalce. Pri optimizaciji se osredotočamo na ustvarjanje kakovostne in relevantne vsebine, ki privablja obiskovalce in izboljšuje njihovo uporabniško izkušnjo.

Pri spletnih trgovinah je poudarek na opisih izdelkov, specifikacijah, cenah in drugih podrobnostih, ki potencialnim kupcem pomagajo pri odločitvi za nakup. Pomembno je optimizirati posamezne strani izdelkov s ključnimi besedami, uporabiti privlačne naslove, izpostaviti ocene strank in ponuditi uporabne informacije, ki kupcem pomagajo pri nakupnem procesu.

Etnobotanika je primer spletne trgovine, ki za iskalni niz naravni šamponi za lase ponudi kvalitetno vsebinsko predstavitev naravnih šamponov in prikaže vse šampone v prodaji.

Tehnična optimizacija

Tehnična optimizacija je ključnega pomena za obe vrsti spletnih mest. Pri klasičnih predstavitvenih spletnih straneh je pomembno zagotoviti hitro nalaganje strani, ustrezno strukturiranje HTML kode, uporabo pravilnih meta oznak (meta tags) in druge tehnične vidike, ki izboljšujejo uvrstitve strani v iskalnikih. Pri spletnih trgovinah pa je poleg tega pomembno zagotoviti ustrezno upravljanje zalog, optimizirano spletno stran za mobilne naprave ter dobro organizirano in pregledno nakupovalno košarico.

Optimizacija za lokalna iskanja

Če je klasična predstavitvena spletna stran povezana z določeno geografsko lokacijo, jo je pomembno optimizirati za lokalno iskanje. To pomeni vključevanje lokalnih ključnih besed v vsebino, kot je ime mesta ali regije, meta oznak in drugih elementov spletne strani. Na ta način se poveča verjetnost, da se bo spletna stran pojavila v rezultatih iskanja lokalnih uporabnikov.

Pri spletnih trgovinah pa je lokalna optimizacija lahko še pomembnejša, saj želijo doseči potencialne kupce v specifični geografski regiji. Poleg uporabe lokalnih ključnih besed je lahko koristno tudi vključevanje informacij o lokaciji, kot so naslov, telefonska številka in delovni čas.

Gradnja podporih povezav

Gradnja podpornih povezav je pomembna za optimizacijo tako klasičnih predstavitvenih spletnih strani kot tudi spletnih trgovin. Vendar pa je pri spletnih trgovinah pogosto težje pridobiti povezave, saj je večina spletnih mest osredotočena na informacijsko vsebino, ne pa na prodajo izdelkov. Pri optimizaciji spletnih trgovin je zato pogosto potrebno vključiti tudi plačljive vsebine, kot so portali, blogi, plačljive objave in ustvarjanje privlačnih vsebin, ki pritegnejo povezave in pospešujejo promocijo spletne trgovine.

Našteli smo le nekaj ključnih točk, ki kažejo na dejstvo, da se optimizacija spletnih razlikuje glede na tip spletnega mesta. Vsaka vrsta zahteva svoj pristop k optimizaciji, ki bo prilagojen ciljem in potrebam uporabnikov. Pomembno je razumeti razlike in uporabiti ustrezne strategije za izvajanje tega procesa.

Če ste morda naleteli na kakšno odprto vprašanje ali pa se želite posvetovati s strokovnjaki s tega področja, vas vabimo, da stopite v stik s podjetjem Web Center. Digitalni specialisti vam bodo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja in vam pomagali pri doseganju zastavljenih ciljev.

Naročnik oglasa je Web Center d.o.o.