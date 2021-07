Isti poklic, enak obseg dela, različni dodatki

Analiza izplačevanja covidnih dodatkov v prvem valu epidemije danes na mizi sindikalnih pogajalcev in vlade. In trn v peti sindikatov ter prav tako tudi zaposlenih, da so bila izplačila očitno neenaka v istih poklicih, pri enako izobraženih, pri enakem obsegu dela, ker so bila povsem prepuščena odločanju vodstvenih delavcev posameznega zavoda. "Pri enem delodajalcu so bili zaposleni tako, pri drugem drugače," razlaga Jakob Počivavšek iz Sindikata Pergam. "Posledično so razlike pri izplačilih teh dodatkov zelo velike in marsikje zelo neutemeljeno velike," še dodaja Počivavšek.

Primer iste šole: učitelj mentor je marca dobil nekaj več kot 515 evrov bruto, učitelj svetnik pa le 83 evrov bruto. Skladno s pravilnikom šole. Podatke hranimo v uredništvu. Skupaj pa je bilo v prvem valu za dodatke v javnem sektorju izplačanih za skoraj 137 milijonov evrov. In ob tem opozorilo sindikatom vladi, da bi bilo modro uravnati in to narediti še pred jesenjo, ko se nam očitno obeta nova epidemija.