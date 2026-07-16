Razlitje nafte v Portorožu, zaprta centralna plaža

O dogodku je ob 7.49 uri poročala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot smo izvedeli, se je razlitje na portoroški plaži razširilo, zato sta bili zaprti glavna plaža ter plaža Meduza.

Kot so sporočili iz Občine Piran, so pristojne službe že na terenu in izvajajo vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja ter sanacijo razmer.

"Prosimo vse obiskovalce, da do nadaljnjega ne vstopajo v morje na navedenem območju, upoštevajo navodila reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb ter spremljajo opozorilne zastave na kopališčih. O nadaljnjih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bomo javnost sproti obveščali."