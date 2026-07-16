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Zgodba se razvija

Razlitje nafte v Portorožu, zaprta centralna plaža

Portorož, 16. 07. 2026 09.57 pred 1 uro 1 min branja 33

Avtor:
M.V.
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Glavna portoroška plaža je zaprta zaradi razlitja nevarne snovi. Gre za 50 litrov goriva, ki se je razlilo v morje. Zaradi vetra maestrala se madež širi proti obali, zato do nadaljnjega na piranski občini odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera.

O dogodku je ob 7.49 uri poročala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot smo izvedeli, se je razlitje na portoroški plaži razširilo, zato sta bili zaprti glavna plaža ter plaža Meduza.

Kot so sporočili iz Občine Piran, so pristojne službe že na terenu in izvajajo vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja ter sanacijo razmer.

"Prosimo vse obiskovalce, da do nadaljnjega ne vstopajo v morje na navedenem območju, upoštevajo navodila reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb ter spremljajo opozorilne zastave na kopališčih. O nadaljnjih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bomo javnost sproti obveščali."

nafta razlitje portorož

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KOMENTARJI33

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sandi11
16. 07. 2026 11.43
Kako je pa ta packarija prišla v morje? Ali tanker pluje tam, kjer ne bi smel, saj Piranski zaliv ni plovna pot za tankerje, ker tam ni pristanišč?
Odgovori
0 0
Igi31
16. 07. 2026 11.41
konec počitnic gremo domov :)
Odgovori
0 0
Sandokkan
16. 07. 2026 11.30
Greznica od države
Odgovori
-3
2 5
Teleport
16. 07. 2026 11.38
Kar nazaj čez kolpo
Odgovori
+1
1 0
kot_otrok
16. 07. 2026 11.40
Del države si tudi ti sam. Torej, si slab človek?
Odgovori
0 0
Tinko22
16. 07. 2026 11.24
Se bo Stevo zmenu s Hrvati, da spremenijo tok morja.
Odgovori
+0
3 3
Tinko22
16. 07. 2026 11.23
Jebemosunce zdaj bo pa nafta kriva, teh 50 litrov, da v Portorožu ni turizma. :-))) Bo rešil Popovič in Matoz
Odgovori
+0
4 4
jugatneme
16. 07. 2026 11.26
Kakršen sod takšno je vino....
Odgovori
+5
5 0
jugatneme
16. 07. 2026 11.28
...ne konzumirajte več tega, ali vsaj začnite redčit!
Odgovori
+0
1 1
Tinko22
16. 07. 2026 11.21
Zdaj si pa Jelinčič ne bo upal kopat v morski vodi, ker mu bodo noge po nafti smrdele :-)))))
Odgovori
+4
5 1
Tinko22
16. 07. 2026 11.19
A novinar ve koliko je 50 l?????
Odgovori
+7
7 0
a res1
16. 07. 2026 11.25
verjetno misliš nekoga, ki dela od doma....
Odgovori
+6
6 0
Tinko22
16. 07. 2026 11.27
Od doma dela na daljavo s prazno glavo.
Odgovori
+4
4 0
Tinko22
16. 07. 2026 11.19
50 l :-)
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
16. 07. 2026 11.29
to tud 100 ni :)
Odgovori
+0
1 1
JOSEPH HAYDN
16. 07. 2026 11.19
Ko hočeš biti Monte Carlo, a si v resnici nepomembo selo
Odgovori
+8
9 1
a res1
16. 07. 2026 11.16
To je en povprečen avtomobilski tank goriva. Če to drži o 50L. To bodo pa že nekako omejili. Samo, koliko čudnih stvari se dnevno spusti v morje pa ne pišete. Saj bolje, da ne...
Odgovori
+8
8 0
bandit1
16. 07. 2026 11.15
Nafta je boljša kot vse kreme proti UV žarkom, pa še lepo diši , glede na ceno.
Odgovori
+6
6 0
Tinko22
16. 07. 2026 11.26
Sam Jelinčič raje uporablja UV kremo.
Odgovori
+2
2 0
123soba
16. 07. 2026 11.07
Saj je v Portorožu šola za pomorstvo. A oni kaj vejo kaj bi bil lahko vzrok. Lahko vam tudi jaz napišem a bo moj komentar izbrisan
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+1
3 2
ŠeVednoPlešem
16. 07. 2026 11.00
In kaj je vzrok razlitja? Kdo je odgovoren in kakšna bo kazen ? Ravno en tank goriva je šel v morje. Mislim to je res žalostno in šalabajzerstvo
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+18
18 0
jugatneme
16. 07. 2026 11.05
Ni še naveden vzrok, a znalo bi biti da je kak "turist" prenočil na gliserju
Odgovori
+6
6 0
Mclaren
16. 07. 2026 10.59
Joj, kaki nesposobneži...
Odgovori
+4
5 1
nekajpavem
16. 07. 2026 10.56
Ja sej ponavadi se nafta tako razlije, kr sama od sebe se razlije, pa še količina je znana. Le povzročitelj je neznan....
Odgovori
+7
7 0
123soba
16. 07. 2026 10.54
Kako veste da je ravno 50 litrov goriva
Odgovori
+15
16 1
klop12
16. 07. 2026 10.53
a niso lih nove plaže naredili, jao ta slovenska obala. Zato sem bil nazadnje na naši obali ene 15 let nazaj
Odgovori
+4
7 3
Masturbator
16. 07. 2026 10.46
:)))))))))))))))) Nafa, fekalie,gnojnice.,itd...res lepo it na slo obalo!!!!
Odgovori
+7
14 7
jugatneme
16. 07. 2026 10.51
Nekomu je na plovilu prišlo do izliva goriva. Prazni glavi je to smešno. Jutri bo že čisto. Doma se kopat v lavorju na balkonu, neprecenljivo.
Odgovori
+8
10 2
Nace Štremljasti
16. 07. 2026 10.46
nič hudega se pa ne botreba mazati z raznimi olji za sončenje,bodo po olju dobili še lepšo barvo ane
Odgovori
+8
8 0
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