'Razloga za odstop ne vidim, če bo Svet zavoda odločil drugače, bom odločitev spoštoval'

Potem ko je v torek zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan sporočil, da vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ne uživa več podpore ministrstva za zdravje, je generalni direktor UKCL Jože Golobič včeraj odgovoril na očitke glede poslovanja in vodenja naše največje zdravstvene ustanove.

V pismu, ki smo ga pridobili in ki ga je Golobič naslovil na predsednika vlade, zdravstvenega ministra ter predsednico in člane sveta zavoda UKCL, je zapisal, da se čuti dolžnega odzvati s točnimi in pravilnimi podatki ter pojasnili. Uvodoma je pojasnil situacijo v slovenskem zdravstvenem sistemu, kjer vladajo napete razmere, ki pa niso nastale v enem dnevu, piše in ponazarja, da prav v takšnih oziroma kljub takšnim razmeram UKCL deluje. "Vrata UKCL so zadnja vrata v državi, ko se išče zdravstveno pomoč in se nikoli ne zaprejo, 24 ur na dan, sedem dni v tednu, vse dni v letu." Pojasnil je, da je v UKCL v vsakem trenutku možno sestaviti kompleksen interdisciplinarni tim, ki bolnike dobesedno za pete vleče iz groba. "V UKCL je v vsakem trenutku možen dostop do ekspertnega reanimacijskega in travmatološkega tima za najtežje prometne in druge poškodbe, opekline, dostop do interventnega kardiologa, otroškega kirurga, kardiokirurga, nevrokirurga, oftalmologa, interventnega nevroradiologa, ki bo odstranil strdek iz možganske arterije in namesto težkega invalida bolniku z možgansko kapjo omogočil odkorakati domov. /.../ Delo v UKCL ni služba, temveč način življenja, verjetno kar za vseh 8.500, kolikor nas tukaj je," je zapisal Golobič.

Je pa UKCL ogromen kompleksen sistem, ki je obenem tudi fragilen, tako ga lahko impulzivni nepremišljeni ukrepi spravijo tudi na kolena, zato je kontinuiteta vodenja bistvena, pojasnjuje generalni direktor ustanove. V zadnjih sedmih letih so se direktorji UKCL menjavali na približno leto in pol, kar onemogoča kakršno koli dolgoročno načrtovanje in izvajanje zastavljenih ciljev. "In ker mineva približno leto in pol, odkar sem (tedaj kot v. d.) prevzel vodenje našega UKCL, so te iste sile očitno spet na delu," je zapisal in dodal, da je prejšnja vlada potrebovala skoraj 10 mesecev, da ga je potrdila. Obotavljala se je, ker nisem bil njihov, pravi, in iz očitno istih razlogov ga odstavlja minister naslednje, nasprotne vlade.

Četudi bi imel na voljo cel svet, bi za svoje zdravljenje ali za svojo družino izbral UKC Ljubljana. —Jože Golobič

Sicer pa je na očitek ministra, da bi bila izguba zavoda še višja, če ne bi prejel skoraj 24 milijonov pomoči, Golobič dejal, da je UKCL sredstva prejel za leto 2021, kar pomeni, da je bilo skoraj 24 milijonov evrov pripoznanih v poslovnem rezultatu in računovodskih izkazih za lansko leto. Čeprav je bilo nakazilo izvedeno letos, pa to nima vpliva ne na prihodke ne na izgubo v letošnjem letu, pojasnjuje. Glede podaljševanja čakalnih dob je pojasnil, da se slednje podaljšujejo povsod in dodal, da so z reorganizacijo dela uspeli opraviti 55.000 prvih pogledov več od načrta, kar predstavlja enormno povečanje glede na načrt. Ker pa se število čakajočih na prvi pregled povečuje, nakazuje na to, da razlogi ne tičijo na strani UKCL, ampak so sistemski. Na očitek o izplačilu nadur in neobvladovanju stroškov poslovanja pa je Golobič pojasnil, da se situacij z nadurami zavedajo, zato so sprejeli tudi že več ukrepov, a zavedati se je treba, da kadra primanjkuje, glavna skrb UKCL pa je vrhunska oskrba pacientov, ki jo lahko na mnogih oddelkih zagotovijo le z nadurnim delom. Golobič tako ne vidi razloga niti za poziv k odstopu niti za odstop s položaja generalnega direktorja. "Če pa bo Svet UKC Ljubljana odločil drugače, sem tudi kot pravnik in odvetnik zavezan spoštovati vsebinsko in pravno utemeljene odločitve meni nadrejenih organov," je dopisal. Spomnimo Jožeta Golobiča bremeni še ena zadeva. Generalni direktor UKCL je solastnik in soustanovitelj podjetja Razvojni center (RC) Preko, ki je skupaj z zastopnikom Petrom Cerarjem osumljeno goljufije na škodo evropskih sredstev. Omenjeno podjetje je od države namreč prejelo milijon in pol evrov sredstev za projekt pridobivanja energentov iz komunalnih odpadkov, ki pa ni stekel. Ministrstvo je zato tožilo RC Preko za okrog 700.000 evrov, v poravnavi pa je država nazaj dobila le 271.000 evrov.