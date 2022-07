Razmere na Krasu pod nadzorom: ogenj se ni razširil na slovensko stran

Dogajanje na požariščih na Komenskem Krasu in v okolici Kostanjevice na Krasu je bilo ponoči mirno, vendar je bilo na terenu še vedno 56 gasilcev. Na pomoč so prišli gasilci iz gasilskih društev s severne Primorske in z Gorenjske, nam je povedal vodja operativnega štaba v Kostanjevici na Krasu Klemen Jerom. Tudi veter, za katerega so napovedovali, da bi se lahko v noči na petek obrnil proti Sloveniji, ob tem pa bi se na slovensko stran meje lahko razširili tudi plameni, se je umiril. Slovenski in italijanski gasilci so na meji skupaj omejili širjenje ognja. Na italijanski strani je v noči na petek ostalo 40 slovenskih gasilcev. V okolici Kostanjevice na Krasu se je v četrtek čez dan sicer pojavilo tudi nekaj lažnih alarmov, predvsem zaradi vrtincev pepela in belega prahu, ki je nastal pri čiščenju preseke.

icon-expand FOTO: Štab CZ za Notranjsko icon-chevron-left icon-chevron-right Razmere na požariščih na Komenskem Krasu in v okolici Kostanjevice na Krasu so bile ponoči mirne. Dežurni gasilci so pogasili nekaj manjših žarišč, eno je zagorelo med Temnico in Renčami, drugo pa v bližini stolpa na Cerju. Na obeh pogoriščih je bilo čez dan 140 gasilcev, ki so izvajali požarno stražo in bili v pripravljenosti. Čez noč je na obeh pogoriščih na požarni straži ostalo 56 gasilcev, nam je povedal vodja operativnega štaba v Kostanjevici na Krasu Klemen Jerom. Na Velikem Ovčnjaku nad Šibelji na Komenskem Krasu se je v četrtek zgodaj popoldne pojavilo novo žarišče, a se je nato izkazalo, da je gorelo znotraj že zgorelega območja. Gasilci so območje vseeno dodatno zalili in pogasili. V četrtek je intenzivno gorelo na italijanski strani, v okolici vasi Devetaki, Cotiči, Vižintini in Vrh sv. Mihaela. Južni krak tega požara se je nevarno približal regionalni cesti Moščenice–Gorica, kjer poteka tudi državna meja. Proti večeru so pri Vižintinih ta krak uspešno omejili. PREBERI ŠE Sanacija po požaru bo trajala vsaj pet let, Kraševci nočejo več borov Požar so pomagale gasiti tudi zračne sile Gasili so z italijanskim vojaškim helikopterjem, italijanskim helikopterjem civilne zaščite, slovenskim vojaškim helikopterjem in italijanskim kanaderjem. V četrtek čez dan je italijanskim kolegom pomagalo 60 slovenskih gasilcev, ki so obranili vasi Devetaki in Cotiči. Ponekod je ogenj segal vse do hiš, je sporočil Danijel Cek iz regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko.