Razmere na trgu dela se zaostrujejo, določenih kadrov že občutno primanjkuje

Razmere na trgu dela so v zadnjega pol leta zelo specifične. Več kot polovica vseh delodajalcev in kar 75 odstotkov največjih zaposlovalcev se sooča s pomanjkanjem ustreznih kadrov. Še huje naj bi bilo prihodnje leto, ko se bo to neskladje povečalo, saj primernega kadra, predvsem v gostinstvu, zdravstvu in socialnem varstvu, ni. Zelo iskani bodo tudi zidarji, vozniki tovornjakov, varilci in prodajalci.