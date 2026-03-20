Slovenija

Razmere na trgu goriv že vplivajo na delovanje komunalnih podjetij

Ljubljana , 20. 03. 2026 11.24 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
A.K.
Regijski center za ravnanje z odpadki - 28

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije (ZKGS) z zaskrbljenostjo spremlja razmere na trgu pogonskih goriv, ki že vplivajo na delovanje komunalnih podjetij po Sloveniji. Podobna opozorila so v zadnjih dneh podala tudi reprezentativna združenja prevoznikov, kar kaže na širši in vse bolj izrazit problem v preskrbi z gorivi, menijo.

Na podlagi informacij članskih podjetij s terena ZKGS ugotavlja, da se pri izvajalcih gospodarskih javnih služb že pojavljajo konkretne motnje pri oskrbi s pogonskimi gorivi. Te se kažejo kot pomanjkanje goriva na posameznih prodajnih mestih ter omejitve pri točenju količin, ki so nujne za nemoteno izvajanje storitev. Oskrba z gorivi tako že neposredno vpliva na izvajanje temeljnih komunalnih dejavnosti, ki so ključne za vsakodnevno delovanje družbe.

Izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja je neposredno odvisno od stalne in zanesljive oskrbe s pogonskimi gorivi, zato v primeru nadaljnjega zaostrovanja razmer obstaja resno tveganje za motnje ali celo prekinitev izvajanja storitev. To bi imelo neposredne posledice za javno zdravje, varstvo okolja, varnost prebivalstva ter stabilnost delovanja družbenih sistemov.

Čiščenje ulic
FOTO: Shutterstock

ZKGS je danes o nastalih razmerah uradno seznanila Vlado Republike Slovenije in jo pozvala k takojšnjemu ukrepanju. Predlagala je, da se izvajalce gospodarskih javnih služb v razmerah motenj na trgu energentov jasno opredeli kot prednostne uporabnike pogonskih goriv ter da se vzpostavijo učinkoviti in operativno izvedljivi mehanizmi za njihovo prednostno oskrbo.

V ZKGS poudarjajo, da je pravočasno in odločno ukrepanje nujno, saj gre za dejavnosti, katerih neprekinjeno izvajanje je ključno za delovanje države kot celote. Zbornica je pripravljena aktivno sodelovati pri oblikovanju sistemskih rešitev za zagotavljanje nemotenega delovanja komunalnega sektorja tudi v razmerah motenj oskrbe na trgu energentov, so sporočili. 

goriva komunala

KOMENTARJI8

Petur
20. 03. 2026 12.30
dva dneva pred volitvami res ne morejo podražiti,zato zapirajo pipe..počakati hočejo dva d I po volitvah,da podraži jo,dva dneva,nič več saj v nekem neverjetnem slučaju da se vojna v Arabiji neha,ne bodo imeli izgovora za to podražitev..ni nafta nič dražja v svetu,je le pohlep Petrolovih delničarjev neustavljiv...
Smuuki
20. 03. 2026 12.28
Prazne črpalke so odraz stanja države. Vsi mirijo kako je vse pod nadzorom. Pa je res? 14 dni napadov mi že vsi stojimo. Kovid situacija se ponavlja. Brez zalog, v trenutku brez vsega, v trenutku višje cene. Vlada res obvladuje razmere v državi? Niti slučajno
Minifa
20. 03. 2026 12.26
To je cena 700 milijonov za UKRAJINO, podporo nacistični krajini, Fajonkino, Musarjevo in Golobovo lapanje to ste želeli to imate..)) Pomembni so Palestinci in prednostno Bosanski vodovod.
NeXadileC
20. 03. 2026 11.59
Naşi naftarji bodo naredili več §kode, kot ko je ustvarila iranska vojna sama.
mario49
20. 03. 2026 11.48
Takoj IZBOLJŠAJTE JAVNI Prevoz nas PREBIVALCE V ZLOVENIJI PREVOZ NA VSEH NIVOJIH, potem pa bo na cestah občutno manj voznikov in posledično bo poraba goriva zagotovljena tistim podjetjem, ki skrbijo za nas "PREBIVALCE V ZLO-veniji !""
20. 03. 2026 11.43
Ko se pelješ je res vsak BS poln, noro!
Žmavc
20. 03. 2026 11.43
Golobizem v vsem svojem sijaju. Danes gorivo, jutri kruh. Pripravite se, računi prihajajo.
zmerni pesimist
20. 03. 2026 11.39
In kmalu bomo kuba ane levica to želite
