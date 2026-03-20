Razmere na trgu goriv že vplivajo na delovanje komunalnih podjetij

Na podlagi informacij članskih podjetij s terena ZKGS ugotavlja, da se pri izvajalcih gospodarskih javnih služb že pojavljajo konkretne motnje pri oskrbi s pogonskimi gorivi. Te se kažejo kot pomanjkanje goriva na posameznih prodajnih mestih ter omejitve pri točenju količin, ki so nujne za nemoteno izvajanje storitev. Oskrba z gorivi tako že neposredno vpliva na izvajanje temeljnih komunalnih dejavnosti, ki so ključne za vsakodnevno delovanje družbe.
Izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja je neposredno odvisno od stalne in zanesljive oskrbe s pogonskimi gorivi, zato v primeru nadaljnjega zaostrovanja razmer obstaja resno tveganje za motnje ali celo prekinitev izvajanja storitev. To bi imelo neposredne posledice za javno zdravje, varstvo okolja, varnost prebivalstva ter stabilnost delovanja družbenih sistemov.
ZKGS je danes o nastalih razmerah uradno seznanila Vlado Republike Slovenije in jo pozvala k takojšnjemu ukrepanju. Predlagala je, da se izvajalce gospodarskih javnih služb v razmerah motenj na trgu energentov jasno opredeli kot prednostne uporabnike pogonskih goriv ter da se vzpostavijo učinkoviti in operativno izvedljivi mehanizmi za njihovo prednostno oskrbo.
V ZKGS poudarjajo, da je pravočasno in odločno ukrepanje nujno, saj gre za dejavnosti, katerih neprekinjeno izvajanje je ključno za delovanje države kot celote. Zbornica je pripravljena aktivno sodelovati pri oblikovanju sistemskih rešitev za zagotavljanje nemotenega delovanja komunalnega sektorja tudi v razmerah motenj oskrbe na trgu energentov, so sporočili.
