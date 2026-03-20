Razmere na trgu goriv že vplivajo na delovanje komunalnih podjetij

Na podlagi informacij članskih podjetij s terena ZKGS ugotavlja, da se pri izvajalcih gospodarskih javnih služb že pojavljajo konkretne motnje pri oskrbi s pogonskimi gorivi. Te se kažejo kot pomanjkanje goriva na posameznih prodajnih mestih ter omejitve pri točenju količin, ki so nujne za nemoteno izvajanje storitev. Oskrba z gorivi tako že neposredno vpliva na izvajanje temeljnih komunalnih dejavnosti, ki so ključne za vsakodnevno delovanje družbe.

Izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja je neposredno odvisno od stalne in zanesljive oskrbe s pogonskimi gorivi, zato v primeru nadaljnjega zaostrovanja razmer obstaja resno tveganje za motnje ali celo prekinitev izvajanja storitev. To bi imelo neposredne posledice za javno zdravje, varstvo okolja, varnost prebivalstva ter stabilnost delovanja družbenih sistemov.