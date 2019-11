Razmere v hribih resne: zdrsnil in se poškodoval

Včeraj ob 20.00 se je pohodnik pri sestopu z Vodiške planine nad Kropo v občini Radovljica poškodoval, ker je zdrsnil na listju in padel, so nam sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Na pomoč so mu prihiteli Gorski reševalci postaje GRS Radovljica."Na kraju so mu oskrbeli zlom noge in ga prepeljali do ustrezne lokacije, kjer so ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči Bled, ki so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice," obvešča Uprava za zaščito in reševanje RS.

Medtem ko je sredogorje še odeto v jesensko obleko, se je v visokogorju jesen že prevesila v zimo. Za planince, ki se odpravljajo v hribe, to pomeni, da morajo upoštevati razmere in se nanje ustrezno pripraviti. "V gorah je sneg, ponekod nižje pa listje čez poti. Oboje zelo drsi in močno povečuje tveganje za padce in zdrse," so opozorili s PU Kranj in dodali, da ne zahajajte z označenih poti. Na brezpotjih se namreč še poveča možnost za nesreče, lahko se tudi izgubite.

Ob tem so v visokogorju precej nižje temperature kot v dolini, kar je treba upoštevati pri načrtovanju ture. Na 2500 metrih se gibljejo okrog ene stopinjo pod ničlo, na 500 metrih pa je še dokaj toplo – okrog 10 stopinj Celzija. To pomeni, da v nahrbtnik že sodijo topla, zimska oblačila, predvsem nepremočljiva, ki nas zaščitijo pred snegom in dežjem. Kot v vseh letnih časih pa je pomembna dobra obutev – visoki planinski čevlji, ki zmanjšajo možnost zvinov in zlomov gležnjev. Za snežne podvige so že potrebni cepin in dereze.

Konec tedna, ki je pred nami, v hribih mokro obarvan

Kar pomeni, da ne bo idealen za hribovske radosti. Jutri bo namreč oblačno in megleno. Dopoldne bo povečini suho, popoldne pa se bodo padavine spet okrepile. Zvečer in v noči na nedeljo bo meja sneženja na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank med 900 in 1200 metri nadmorske višine, sicer pa više. Pihal bo jugovzhodni veter, ki se bo proti večeru krepil. Temperatura na 1500 metrih bo od 1 do 3, na 2500 metrih pa okoli minus 4 stopinje Celzija, kaže napoved Arso.