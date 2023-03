'Razmere, v katerih smo delali, so bile nevzdržne'

Kazenske ovadbe zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev je Inšpektorat za delo po naših neuradnih informacijah vložil proti prokuristu, sinu Mirka Tuša, Andražu Tušu, kot podpisniku pogodbe s slovaško agencijo Stominus ter proti njihovi vodji maloprodaje. Ena izmed zaposlenih pripoveduje, da so se agencijski delavci v eni od Tuševih manjših trgovin menjavali kot po tekočem traku, razmere, v katerih so delali, pa so bile nevzdržne.