Hiš ni več, odnesel jih je plaz

Tudi razmere v hribih nad Savinjo niso prav nič obetavne. Plazovi so povsem uničili nekaj hiš in zaprli pot do preostalih. Mlad par je ravno dva dni pred poplavami postal lastnik ene izmed hiš, ki so jo poplave odnesle. Regionalne ceste proti Lučam tudi več ni, Savinja jo je namreč odplaknila že pri Ljubnem. V reki pa je videti kose zaščitne ograje, iz zemlje pa so pokukale napeljave.

Pot do Luč je po improviziranem obvozu, ki je poln ovir. Pot se zaključi v zaselku Struge, nekaj kilometrov pred Lučami, kjer naj bi bile razmere daleč najslabše.

"Ta zaselek struge ni v kontaktu z občino, ker do včeraj zvečer ni bilo niti cestne povezave, samo telefonske, mislim pa, da je bilo tukaj daleč najhuje," je pojasnil koordinator za civilno zaščito Alojz Selišnik. "Savinja se je dvignila za 6 ali 7 metrov, pa še plazovi so. Naneslo je na 10 tisoče kubikov gramoza."

V taki nuji so domačini pred nanosi in vodo lahko rešili svoja življenja. En od domačinov je pojasnil, da so ob 4. uri zjutraj začeli umikati avte, potem pa so čakali. "Videli nismo nič, na dva metra se nismo mogli pogovarjati, ker je bilo tako hrupno zaradi Savinje in potokov. V gozdu smo čakali kaj bo, dve ali tri ure."