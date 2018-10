Razpadajoča okna, trohneče pohištvo, premajhne jedilnice, ...

Razpadajoča, skoraj 40 let stara okna, ki jih zabijajo z žeblji, trohneče pohištvo, premajhne jedilnice in kuhinje, ponekod celo salonitne plošče. Takšne so razmere v številnih mariborskih osnovnih šolah. Ravnatelji so nemočni, denarja je premalo. Kako je mogoče, da se v 21. stoletju pogovarjamo o osnovnih pogojih za delo učiteljev in otrok, se sprašujejo tudi starši, ki nameravajo ukrepati.