Razmere v večini bolnišnic se ne poslabšujejo, a je stavka velika ovira

Direktorji so povedali tudi, da so se zdravniki bolj navadili na izmensko delo oziroma urnike in delo v skladu z njimi, saj nov način dela traja že nekaj mesecev. Poročali so tudi o izpadih programa in delovanju, a konkretnih številk ni navedla. Dodala je, da podatke o realizaciji programov spremljajo, združenje zdravstvenih zavodov pa bo pripravilo analizo, s katero bodo ugotovili, kolikšen program je realiziran in kako je realiziran tako v javnih zavodih kot pri koncesionarjih.

Vse, kar direktorje bolnišnic po njenih besedah skrbi, so prihodnji meseci, saj imajo zdravniki še nekaj starega dopusta, ki ga bodo morali izkoristiti do konca junija. "Tako da bo še malo težje organizirati delo, recimo v mesecu juniju, ko se pričakuje koriščenje tega starega dopusta," je dejala.

Na ministrstvu si prizadevajo, da bi se stavka čim prej končala, pogajanja pa nadaljujejo prihodnji četrtek, je ponovila ministrica. "Vsi si želimo, da se stavka čim prej konča v dobro pacientov, saj so, kot vidite, zaostanki vedno večji," je opomnila. Dodala je, da stavka ni dobra za nikogar, niti za zdravnike, niti za vlado, še najmanj pa za paciente.

Pintar je povedal, da se bodo težave morda stopnjevale v poletnih mesecih zaradi letnih dopustov. Plani dela za mesec maj pa so večinoma pripravljeni in kažejo, da je mogoče dejavnosti opraviti tako, da ne bo hujših težav. Ponovil je, da bi si vsi želeli, da bi se stavka čim prej zaključila in bi prišlo do dogovora.

V izvajanju programa so razlike med različnimi bolnišnicami, v nekaterih težav sploh ni, drugje jih je nekoliko več. "Predvsem zaradi tega, ker je tam morda tudi vodenje stavke nekoliko bolj intenzivno," je povedal Pintar. Bolnišnic z več težavami ni želel našteti, meni pa, da se vodstva odzivajo v skladu s svojimi zmožnostmi.

Dodal je, da se stavka pozna na posameznih dejavnostih, ne pozna pa se na celotnem poslovanju bolnišnic. V nekaterih dejavnostih znotraj posamezne stroke je izpad tudi do 30 odstotkov, v drugih pa nič odstotkov, je ponovil. "Odvisno je tudi od kadrovske postavitve. Razumeti morate, da te postavitve niso bile idealne tudi pred začetkom stavke in da so bile kadrovske težave tudi pred stavko," je povedal Pintar.

Po njegovih besedah je sorazmerno veliko število zdravnikov, ki so predhodno umaknili soglasja za nadurno delo, ta soglasja vrnilo. "Njim gre tudi z naše strani zahvala, kajti to je zagotovo posledica odgovornosti in odnosa do pacientov," meni. Predstavniki ministrstva se bodo z vodstvi bolnišnic ponovno srečali 7. maja, kjer bodo izmenjali dobre prakse na področju organizacije dela v bolnišnicah. V prihodnje pa se bodo z vsemi bolnišnicami sestajali mesečno, "tudi ko bo, jaz upam, da čim prej, stavka zaključena", je še dejal Pintar.