Razmere v visokogorju nevarne: med fotografiranjem umrla 37-letna blogerka

Razmere v visokogorju so še vedno zimske in izredno nevarne, opozarjajo gorski reševalci, sploh za neizkušene in neprimerno opremljene planince.

Avtomobil od torka pogrešane 36-letne Korošice so policisti v petek opazili na parkirišču v bližini Češke koče na Jezerskem. Gorski reševalci so s pomočjo policijskega helikopterja območje prečesavali dva dni. "Ugotovili smo, da je pogrešana oseba iskala podatke, kako priti do Češke koče, tako da smo potem zožali iskanje na to območje," iskanje opisuje Primož Šenk, vodja intervencije in predsednik društva Gorske reševalne službe (GRS) Jezersko.

Pogrešano so našli mrtvo, usodna sta bila zdrs in padec. Gre namreč za izredno nevarno območje, ki ga še vedno pokriva velika količina snega. Po besedah Šenka nevarnost predstavlja tudi možnost samosprožitve snežnih plazov, ki jih je bilo v zadnjih dveh dneh na Jezerske kar nekaj.