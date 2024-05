Razočarani dostavljavci: O odhodu Glova smo bili obveščeni prek aplikacije

Ob naročilu hrane preko mobilne aplikacije Glovo se uporabnikom te dni izpiše sporočilo, v katerem podjetje pojasnjuje svoj odhod iz Slovenije. "Odločitev o prenehanju poslovanja v tej državi temelji na ponovni oceni naših prednostnih naložb."

Pa vendar nam je danes kot običajno v manj kot pol ure na naš naslov kurir pripeljal hrano. Ne glede na okoliščine bomo oddelali, pove dostavljavec, tako kot smo doslej. "Delam že skoraj tri leta, pravzaprav skoraj od začetka," nam pojasni Glovov dostavljavec.

Tudi zato bi si, pravi, zaslužili, da bi nas obvestili prej, tako pa so za slovo izvedeli tako rekoč istočasno kot uporabniki. "Ljudje so žalostni, razočarani, ker tudi niso vedeli, kaj se dogaja. Obvestili so nas preko potisnega obvestila v aplikaciji ter maila. In to je to," so razočarani dostavjavci.

Odhod Glova je ob vsakoletnih milijonskih izgubah po svoje pričakovan. Slovenija je majhen trg, ta dejavnost pa omejena tako rekoč zgolj na Ljubljano. Če k temu dodamo še visoke dajatve, neugodno obdavčitev pogodbenega dela in birokracijo. Rezultati nas ne bi smel presenetiti, pravi Matej Lahovnik z Ekonomske fakultete. "Ne pozabimo, da tudi slovensko okolje ni posebej naklonjeno dostavljavcem hitre prehrane, spomnimo se samo, da so ljubljanske oblasti celo sprejele določilo, da morajo dostavljavci hitre hrane Glova in Wolta imeti številke, zato da jih bodo ostali udeleženci v prometu lažje prijavili v primeru prometnih prekrškov," spomni Lahovnik.

"Nam se zdi normalno, da imamo registrske tablice na vozilih. Na radarju dobimo lep pozdrav. In tu nismo nič drugega naredili, kot dali številke, da vsi vidijo," je avgusta 2022 odločitev pojasnjeval ljubljanski župan Zoran Janković.