Razočarani vozniki: splošni kasko poplavne škode na vozilih ne krije

Z možem sta avto prodala nekomu za rezervne dele. Zanj sta dobila 1000 evrov, čeprav je bil, kot pravi, vreden 5000. Od zavarovalnice pa nista dobila ničesar . "Zavarovano nismo imeli nič. Avta nismo imeli zavarovanega, ker je bil letnik nekoliko starejši, zato sva si rekla, da se nama to ne splača," prizna Alma Hadžić.

Pokaže fotografijo zadnjega dela uničenega avtomobila, v njem še vedno tudi voda. "Volan, vse v blatu. Vidi se črta, do kamor je na volanu segala voda."

Najprej se usedeš, zjokaš, potem greš naprej. Tako Alma Hadžić , potem ko je njeni družini julija veter poškodoval streho, naslednji mesec pa jim je voda zalila še hišo in uničila avtomobil. "Imeli smo BMW-ja, ki je bil praktično poplavljen cel. Nismo ga niti vžigali," pove.

A tudi če bi imela za avto splošni kasko, to pri naši največji zavarovalnici ne bi bilo dovolj. Krita bi bila namreč škoda v primerih, ko gre za prometne nesreče, trčenja, zdrse vozila, padce predmetov, snega, ledenih sveč ter še v nekaterih drugih primerih, vendar ne v primeru poplav. Za to je treba imeti delni avtomobilski kasko, kombinacijo B, ki krije škodo zaradi požara in naravnih nesreč.

Za novo Škodo Octavio, ki je bila lani najbolj prodajani avto pri nas, bi nas zavarovanje na primer stalo 117 evrov, s popusti pa 79 evrov.

Kombi nujno potrebuje

Vsa potrebna zavarovanja pa ima Roman Koncilija, ki nam pokaže, do kod je v času poplav segala voda. "Vse skupaj je bilo kar konkretno zalito," pravi. Danes pa ni v kombiju niti sledu več o vodi in blatu. Na videz vse v redu, a težave so še. "Avto je bil včeraj že četrtič na servisu," nam pove.

Ponudba, ki jo je dobil od zavarovalnice, pa? "Ponujeno je bilo 11.000 evrov za popravilo. Jaz bi torej moral dati avto na servis, potem pa oni krijejo do 11.000 evrov." Ko vozilo priklopi na računalnik, ta sicer ne pokaže, da bi bilo karkoli narobe, a ko ga vozi, zasvetijo lučke. "Se pravi, da je nekaj narobe," poudari.