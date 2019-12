Razočaranje nad mnenjem pravobranilca: 'Vrnitev na točko nič ne pride več v poštev'

Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je v svojem mnenju presodil, da Sodišče EU ni pristojno za obravnavo slovenske tožbe proti Hrvaški oziroma za odločanje o mejnem sporu, ki ne spada pod pravo Unije. Saj gre, tako generalni pravobranilec, "v svojem bistvu za vprašanje mednarodnega javnega prava".

Premier Marjan Šarec je mnenje komentiral z besedami, da"bilateralni pogovori ali vrnitev na točko nič ne pridejo več v poštev. Slovenija je neomajna pri implementaciji arbitražne razsodbe."

Predsednik Borut Pahor pa je dejal: "Arbitraža je določila mejo, tega ne more spremeniti niti današnje stališče pravobranilca."

Slovenska agentka: Pravobranilec je šel mimo slovenskega zahtevka

Pikamäe je šel mimo slovenskega zahtevka in je štel, da Slovenija od sodišča pričakuje določitev meje, ker po njegovem mnenju zaradi hrvaške neizvršitve arbitražne razsodbe meja naj ne bi bila določena, kar seveda ni res, je v prvem odzivu na mnenje pravobranilca v Luksemburgu poudarila slovenska agentka Maja Menard.

"Odločitev pravobranilca je drugačna, kot jo je Slovenija pričakovala," je poudaril tudi predstavnik zunanjega ministrstva Marko Vrevc. Izpostavlja, tako kot Menardova, da je mnenje težko podrobno komentirati, ker ga je treba preučiti.

Ob tem je izpostavil, da je mejo med Slovenijo in Hrvaško določilo pet vrhunskih mednarodnopravnih strokovnjakov, da jo je Slovenija uzakonila in da seveda še ni na vsakem metru podrobno določena, saj za to potrebuje sodelovanje Hrvaške.

"Vendar Slovenija ni tožila na sodišču zaradi nejasnega poteka meje, temveč ker ugotavlja, da ne more dosledno spoštovati evropske zakonodaje, ker jo pri tem ovira Hrvaška," je še poudaril Vrevc, ki pričakuje, da bo mnenje celotnega sodišča drugačno. Na vprašanje, kako si razlagajo takšno sodbo, Vrevc odgovarja, da bodo to ohranili zase, saj da je to intimna stvar vsakega od njih. Slovenija bo svojo argumentacijo ponovila ob vsaki priložnosti in na vseh področjih delovala v skladu s to mejo. "Poti nazaj tukaj ni,"je poudaril.