Razočaranje v Strugah: 'Cenitve so okoli 50 odstotkov nižje od pričakovanih'

Prebivalci Luč in Ljubnega so dober mesec pred prvo obletnico katastrofalnih poplav v Sloveniji prejeli prvih 20 cenitev zemljišč in nepremičnin. In če so prvo razočaranje prinesli počasni postopki, cenitve so namreč pričakovali že konec maja, a se je vse skupaj zavleklo, pa so novo razočaranje prinesle tudi končne ocene cenilcev.

Po besedah prebivalca naselja Struge Paula Orešnika so prve cenitve prejeli šele v ponedeljek, 1. julija. In kakšni so odzivi krajanov po prejetju dolgo pričakovanih odločb? "Nizke so," nam je razočarano povedal sogovornik ter pojasnil, da so bile vrednosti ocenjene na do 60 odstotkov tržne cene. "Okoli 50 odstotkov so nižje od vrednosti, ki smo jih pričakovali," je dejal.