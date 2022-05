Razpis za direktorja Televizije Slovenija vendarle ni podaljšan, dve prijavi

Na zavodu bodo obe vlogi preučili in preverili, ali vlagatelja izpolnjujeta vse pogoje. Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough bo nato odločil, ali bo zaprosil programski svet za predhodno soglasje k imenovanju direktorja nacionalne televizije, so zapisali na zavodu.

Opozorilna stavka bo 23. maja

Ta teden pa se je Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) o opozorilni stavki. V petek so sporočili uradne rezultate glasovanja: stavko je podprlo 96 odstotkov tistih, ki so se o njej izrekli. Glasovalo je 274 članov sindikatov, od tega jih je bilo 264 za stavko, 10 pa proti. Stavka bo glede na napovedi 23. maja.

V pozivu k izrekanju o stavki, ki so ga prejeli člani sindikatov, je bilo med drugim zapisano, da bi stavkali iz solidarnosti do zaposlenih v informativnem programu Televizije Slovenija in v Multimedijskem centru (MMC) RTV SLO "ki jim poslovno in programsko vodstvo preprečuje delati v skladu s poklicnimi standardi in je zato ogroženo nepristransko in objektivno informiranje javnosti, prizadeta poklicna integriteta, verodostojnost javne ustanove".

V koordinaciji menijo, da je ugled javne radiotelevizije zaradi škodljivih programskih in kadrovskih potez vodstva ter političnega prevzema programskega in nadzornega sveta močno načet. Zato med predlaganimi stavkovnimi zahtevami navajajo odstop generalnega direktorja RTV Slovenija Graha Whatmougha, odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC-ju Igorja Pirkoviča ter predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča.