Razpis za gradnjo infekcijske klinike v Mariboru neuspešen

Ministrstvo za zdravje je postopek iskanja izvajalca gradnje nove stavbe infekcijske klinike v UKC Maribor zaključilo kot neuspešen. Edina prejeta ponudba, ki jo je oddal GH Holding s partnerji, presega zagotovljena sredstva naročnika, so povedali na ministrstvu. Septembra sledi nov razpis, roki izvedbe kljub temu naj ne bi bili ogroženi.

Na maja objavljen razpis, pri katerem so kasneje dvakrat podaljšali rok za oddajo ponudb, je prispela le ponudba skupine GH Holding s partnerji, in sicer v višini nekaj manj kot 99,8 milijona evrov. Ponudbo je pregledala strokovna komisija v sestavi osmih članov, od tega so trije predstavniki urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, trije predstavniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor in dva predstavnika družbe DRI. "Strokovna komisija je zadevo pregledala in potem predlagala, da se postopek zaključi kot neuspešen, ker ponudba presega zagotovljena sredstva naročnika," je na izjavi za medije prek spleta danes povedal v. d. direktorja urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivan Osrečki. Pojasnil je, da je investicija ocenjena na 109,5 milijona evrov, ta znesek pa zajema tako gradbeno-obrtniška dela kot tudi vso opremo, tako medicinsko kot pohištveno opremo.

Ivan Osrečki

Strokovna komisija je po besedah Osrečka odločitev sprejela na podlagi primerjalne analize, pri kateri je opravila primerjavo s podobnim objektom infekcijske klinike UKC Ljubljana. Kot je pojasnil ugotovitve strokovne komisije, je v primerjavi z objektom infekcijske klinike v Ljubljani, ki je 6440 kvadratnih metrov večja, ponudba GH Holdinga višja za 1,3 milijona evrov. Pri UKC Ljubljana je namreč velikost 24.800 kvadratnih metrov in je ponudba znašala 98,4 milijona evrov, v UKC Maribor pa gre za 18.360 kvadratnih metrov, ponudba pa znaša 99,8 milijona evrov. "V primerjavi torej obsega objekta, funkcij in programov ugotavljamo, da je cena višja za 1466 evrov na kvadratni meter. In glede na to, da je strokovna komisija po pregledu predlagala, da se zaključi postopek kot neuspešen, je bila danes izdana odločba o neoddaji javnega naročila," je dodal Osrečki. Napovedal je, da bodo javno naročilo ponovno objavili septembra, najkasneje v treh tednih. "In glede na običajni postopek ocenjujemo, da bi v novembru dobili ponudbe, decembra bi potem sledil izbor, v januarju pa podpis pogodbe in pričetek del s položitvijo temeljnega kamna," je napovedal.

Infekcijska klinika Maribor