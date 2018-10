Razpis za 'izvirno slovensko pravljico', ki spodbuja sovraštvo

- Pravljica mora imeti pozitivne junake in negativne junake. Pravljica naj ima srečen konec ali naj vsaj daje upanje, da pravica in resnica ter narodna zavest, domoljubje in družina na koncu vedno zmagajo .

Kot so zapisali na spletni strani demokracija.si , je njihov namen za razpis za takšno pravljico z namenom, da bi slovenski otroci brali dobre knjige, ki bi jim vzgajale prave vrednote in domoljublje. Številni so opozarjali na kopico spornih pogojev, ki naj bi bili, po njihovem prepričanju, narejeni z namenom spodbujanja sovraštva in ksenofobije:

Razlogov je sicer bilo več, a glavna razloga sta tržna niša za prodajo izdelkov in sklicevanje na svobodo govora in posameznika, saj so prepričani, "da imajo tudi ti bralci (v imenu toliko opevane "diversity") pravico do literature po svojem okusu." Gospod Biščak nam je tudi potrdil, da so odzivi za zdaj dobri in da so v uredništvo že dobili nekaj pravljic, tista pravljica, ki bo izbrana, pa bo izdana v novembru, kar bi lahko bilo "zelo primerno božično darilo".

Jože Biščak, odgovorni urednik Demokracije, nam je na vprašanje, zakaj so se odpravili v razpis, odgovoril, da so "jih številni starši in stari starši spraševali, kdaj bodo izdali kakšno slovensko domoljubno pravljico. ... Ker je torej bilo povpraševanje na trgu, neke sodobne domoljubne pravljice pa v Sloveniji ni, smo se odločili za razpis in z njim bomo zapolnili tržno vrzel na tem področju. In ne bomo samo zapolnili tržne vrzeli, ampak bomo z vsebino zadovoljili tisti odrinjeni krog bralcev, ki v ilegalnih migracijah in multikulturalizmu vidi za Slovenijo grozečo nevarnost."

Za mnenje o razpisu smo povprašali tudi priznanega slovenskega pisca otroških zgodb Žigo Gombača, ki je bil nad razpisom razočaran, saj meni, da deluje proti tistemu, kar bi morali učiti otroke in ljudi."Pri otroški literaturi se vse začne in vse neha. Jaz to jemljem zelo resno in ko sem to prebral, sprva nisem mogel verjeti ... V otroški literaturi pisati o nekakšnih invazivnih vrstah, to je milo rečeno kretenizem."

Kakor je sam povedal, so otroci in mladostniki najbolj dovzetni na nove ideje in zunanje ideje, zato moramo zelo pazljivo izbirati, kaj in kako jim predstavimo. "Otroški pisatelji nagovarjajo najbolj krhko in ranljivo bralno skupino in moraš vedno paziti, kaj želiš sporočiti. Sploh pri temeljih vrednotah, ki naj bi jih vsaka dobra pravljica vsebovala, jih je potrebno pazljivo izpostaviti in predstaviti. Mi s tem vzgajamo bralce in tudi ljudi, saj to lahko pomembno vpliva na njihov razvoj in nadaljnje udejstvovanje v družbi."

"Enkrat so to lahko tujci, drugič pa so to lahko starejši državljani ali drugi in če ne bomo imeli pravljic, ki spodbujajo strpnost, spoštovanje in empatijo, se lahko slabo konča. Družbi razpisi, kot je ta, ne prinesejo nič dobrega," je še povedal gospod Gombač in zaključil z mislijo, da bi se morali bolj ukvarjati s povezovalnimi zgodbami, ne pa da razdeljevanje zdaj premikamo še na področje otroških zgodb.

Dosledno spoštovanje človekovih pravic in svoboščin je temelj sobivanja v sodobnih družbah

Pri Zagovorniku načela enakosti so bili jasni, da "slovenski pravni red jasno opredeljuje odnos, ki smo ga do diskriminacije izoblikovali kot družba. Diskriminacija na podlagi osebnih okoliščin, kot sta narodna pripadnost in versko prepričanje, je v skladu z našo zakonodajo ter mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije prepovedana, prav tako pa tudi kakršnokoli napeljevanje, ščuvanje ali hujskanje k sovraštvu in diskriminaciji. Takšno ravnanje izrecno prepoveduje Zakon o varstvu pred diskriminacijo (10. člen)."

Opozarjajo tudi, da velikokrat na prvi pogled nedolžna zadeva lahko za seboj skriva premišljen načrt.