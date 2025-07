Razpis za letališče Maribor: prispeli dve ponudbi, obe zavrnjeni

Mariborska družba za projektiranje, urbanizem, inženiring in posredovanje je oddala ponudbo v višini 95.000 evrov, arhitekturni biro, ki prav tako prihaja iz Maribora, pa v višini 129.990 evrov.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so v razpisni dokumentaciji med drugim zahtevali, da mora biti zavarovanje za resnost ponudbe predloženo kot del ponudbe in z rokom veljavnosti najmanj do 14. oktobra 2025.

Ker je Komunaprojekt v ponudbo zavarovanje določila do 7. oktobra, Arhitekt Šmid pa do 5. junija, so na pristojnem ministrstvu ocenili, da ponudnika nista predložila zavarovanja za resnost ponudbe z v razpisu zahtevano veljavnostjo, ter ponudbi označili kot nedopustni in ju zavrnili.

Država je z razpisom, ki ga bo treba ponoviti, iskalo projektanta, ki bo pregledal obstoječe stanje, vključno z vsemi instaliranimi sistemi, sondažami in meritvami.

Ministrstvo je sicer ta teden objavilo tudi razpis za izvajalca sanacije oz. zamenjave poškodovane strehe na stavbi mariborskega letališča.

Mariborsko letališče trenutno zaradi lanske ujme, ki je uničila streho potniškega terminala, deluje v zelo omejenem obsegu. Po letu dni streha še ni obnovljena, v.d. direktorja direktorata za letalski in pomorski promet Tomaž Pečnik pa je ob nedavnem posvetu o prihodnosti letališča povedal, da je postopek sanacije dolg zaradi poškodb, statike in vseh zadev, ki jih je treba urediti. Klub temu je izrazil prepričanje, da bo streha sanirana jeseni.

Hkrati teče tudi natečaj za pripravo projektne dokumentacije za celovito sanacijo letališke zgradbe. Glede konkretnih načrtov o dodatnih investicijah v letališko infrastrukturo, med katerimi je predvideno tudi podaljšanje letališke steze, je konec maja dejal, da jih še usklajujejo. Sicer pa je predpogoj za kakršnokoli resnejše iskanje potencialnih investitorjev sprejetje državnega prostorskega načrta, kar bi se lahko po obljubah predstavnikov države zgodilo v letu 2026.