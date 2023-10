Kako bi nevladniki z desetimi milijoni krepili državljanske pravice?

Dobrih 100 tisočakov Karitasu, 300 tisoč evrov denimo Zvezi prijateljev mladine in društvu Parada ponosa. Še 43 drugih nevladnikov si je razdelilo skupaj 10,6 milijona evrov vredno pogačo na razpisu, ki danes maje stolček ministrice Sanje Ajanovič Hovnik.

Največ, slabih 600 tisočakov, je komisija na razpisu, namenjenemu nevladnikom, namenila zavodu CER partnerji. In kdo stoji za to – nevladno – organizacijo? Ustanovile so jo tri v Sloveniji dobro poznane in uveljavljene korporacije. Med njimi naj bi se preko zavoda za zeleni prehod, zanimivo, zavzemal tudi Petrol, ki je sicer največji trgovec z nafto v državi.

Na spletu ni objavljena niti telefonska številka zavoda

In kaj počne zavod v rokah uspešnih gospodarstvenikov? Organizira druženja uglednih menedžerjev, okrogle mize in širi družbeno odgovorna, pa tudi na splošno motivacijska sporočila.

In kaj konkretno lahko poleg naštetega CER ponudi družbi? Kot zapišejo, lahko podjetniki računajo na njihovo spodbudo na poti do trajnostne preobrazbe.

Če ste torej podjetnik in si želite spodbude in podpore na poti do trajnostne preobrazbe, je zavod CER partnerji pravi naslov. Kako do njih? Tu pa se zaplete. Zavod, ki naj bi nam tudi z našim denarjem pomagal pri krepitvi naših državljanskih pravic namreč na spletu sploh nima objavljene telefonske številke.

400.000 evrov za krepitev državljanskih pravic tudi Založbi Beletrina

Da so razpisi, kot je ta, ki razburja javnost, sicer nujni, da nevladiki za svoje delo potrebujejo finančno podporo, meni Nika Kovač, šefica Inštituta 8. marec, ki se ne prijavlja na državne razpise. "Kar pa recimo bode v oči pri tem razpisu, pa je tudi to, da je sredstva dobila nevladna organizacija, ki je ustanovljena s strani korporacij in precej nenavadno je, da ta sredstva dobijo v bistvu organizacije, ki jih ustanovijo tisti, ki imajo milijonske dobičke. To pa so čudne stvari, za katere potrebujemo odgovore," meni Kovačeva.

Med prejemniki sredstev na razpisu se je na začudenje mnogih, priznava tudi direktor, znašla še Založba Beletrina. Kako bodo oni s 400 tisočaki prispevali h krepitvi državljanskih pravic? "Torej mogoče marsikdo malo presenečeno pogleda, kaj počne Beletrina med tovrstnimi NVO, vendar se že desetletje ukvarjamo z vključevanjem ranljivih skupin v družbo, zlasti pa se ukvarjamo s področjem spletne dostopnosti," pojasnjuje direktor založbe Mitja Čander.

Ministrica Ajanovič Hovnik, ki se je znašla pod plazom kritik, sicer ni izključila možnosti razveljavitve razpisa. A za zdaj, kot pojasnjujejo na ministrstvu, ostajajo zgolj pri "preverjanju različnih možnosti ravnanja."